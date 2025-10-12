Language
    हरियाणा में कड़ाके की ठंड शुरू, हिसार रहा सबसे ठंडा, सरसों-चना बुआई के लिए ये सबसे बढ़िया समय

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी है, हिसार में सबसे ठंडा तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह मौसम सरसों और चना की बुआई के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि कम तापमान इन फसलों के लिए अनुकूल है। अन्य जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

    सुभाष चंद्र, हिसार। प्रदेश में 20 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहेगा। सभी जिलों में धूप खिली रहेगी। इस दौरान दिन का तापमान बढ़ेगा, जिससे गर्मी का अहसास होगा। वहीं रात के तापमान में गिरावट आने से रात में ठंड का अहसास होगा। शनिवार को भी प्रदेश में जिला हिसार की रात सबसे ठंडी रही।

    यहां रात का तापमान 16.7 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि दिन भर खिली धूप से दोपहर के समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिससे हल्की गर्मी का भी अहसास हुआ। वहीं हिसार के बाद कैथल की रात्रि का तापमान 17.7 डिग्री रहा। रात के समय ठंडक महसूस होने से आमजन ठंड से बचाव के लिए गर्म वस्त्र पहनने लगे है।

    मौसम विज्ञानी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि दिन के समय पड़ रही धूप व रात के समय ठंडक बढ़ने पर यह मौसम रबी की फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इस मौसम में किसानों को सरसों, चना व गेहूं की बुआई करनी चाहिए, ताकि इन फसलों की पैदावार अच्छी हो।

     अन्य जिलों में भी रात के तापमान में गिरावट प्रदेश में पिछले दिनों लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अधिक वर्षा हो रही थी। वहीं अब मौसम खुश्क रहने लगा है। इससे प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी जिलों के साथ तकरीबन सभी जिलों में रात्रि तापमान में गिरावट आ रही है। पंजाब से सटे इलाकों में भी मौसम सामान्य बना हुआ है।

    सिरसा का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। वहीं न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। फतेहाबाद का अधिकतम तापमान भी 31.1 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस पर है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि कोई खास परिवर्तन 20 अक्टूबर तक मौसम प्रणालियों में नहीं होगा।