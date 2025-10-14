हरियाणा में रात को हिसार-गुरुग्राम में सबसे ज्यादा ठंडक, उत्तर पश्चिमी हवाओं से आएगी न्यूनतम तापमान में गिरावट

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव हो रहा है। मंगलवार को हिसार और गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा है। तापमान 15.7 डिग्री तक पहुंच गया। इसी प्रकार मौसम विज्ञानियों ने उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने और रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रात धीरे-धीरे ठंडी हो रही है। दीपावली के बाद रातें ज्यादा ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्क्ष डाॅ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में 19 अक्टूबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम साफ रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। राज्य में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।