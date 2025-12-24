Haryana Weather: ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हरियाणावासी, AQI 300 पार; सात जिलों में शीतलहर का अलर्ट
हरियाणा में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार जारी है, जिससे निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार चला गया ...और पढ़ें
जागरण टीम हिसार /पानीपत। राजस्थान की रातें जमने लगी हैं और उसका असर हरियाणा पर भी दिखने लगा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं से तापमान तेजी से गिरा है।
सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शीत लहर की चेतावनी जारी की है। ठंडी हवाओं के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है।
गुरुग्राम में सोमवार रात न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस मौसम का सबसे कम है। हिसार, नारनौल और भिवानी में पारा 8 से 10 डिग्री तक पहुंचा। दिन में हल्की धूप रही, पर हवा में ठंडक और नमी बनी रही। कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 300 से ऊपर रहा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सिरसा (332), दादरी (370), फतेहाबाद (303) और रोहतक (305) जिले सबसे अधिक प्रदूषित रहे। हवा में धूलकण और नमी के कारण धुंध की परत सुबह-शाम घनी होती जा रही है। शाम 05:00 बजे गुरुग्राम के वस स्टैंड के समीप इस तरह वायु प्रदूषण छाया नजर आया जागरण
ठंड और धुंध ने बढ़ाई बीमारियां
राज्य के कई जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। हिसार नागरिक अस्पताल में रोजाना सौ से अधिक मरीज सर्दी-जुकाम और गले की शिकायतों के आ रहे हैं।
फतेहाबाद में ओपीडी 1200 पार रही, जबकि दादरी में 1170 और झज्जर में एक सप्ताह में 1134 मरीज आए, जिनमें आधे से अधिक दमा और खांसी-जुकाम के थे। रोहतक पीजीआइ व सिविल अस्पताल में एक दिन में 450 मरीज पहुंचे, जो पिछले सप्ताह से 20 प्रतिशत अधिक हैं। डॉ. हिमानी (झज्जर) ने बताया कि प्रदूषण से युवाओं में भी सांस और एलर्जी की शिकायत बढ़ रही है।
अस्थमा व एलर्जी के मरीज तेजी से बढ़े
यमुनानगर में एक्यूआइ 200 तक आ गया है। वहां सोमवार को नागरिक अस्पताल में 400 की ओपीडी में से आधे मरीज सांस की तकलीफ वाले रहे। पानीपत में 1845 ओपीडी में 300 से अधिक मरीज अस्थमा से पीड़ित रहे।
सिरसा में मरीजों की संख्या एक सप्ताह में 25 प्रतिशत बढ़ी है। सिरसा के डा. अमित कंबोज ने बताया, 'अस्थमा और एलर्जी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। दमे के मरीजों में बिगड़ाव व आंखों में जलन आम हो गई है।'
धुंध से आंखों में जलन
और आंखों की परेशानी वाले मरीजों की संख्या 480 तक पहुंची। हिसार से डॉ. विजय के अनुसार हवा में बढ़ रही है, लापरवाही रोशनी पर असर डाल सकती है।
मौसम विभाग की चेतावनी
विभाग ने बताया कि 12 नवंबर तक शीत लहर का असर रहेगा। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान कुछ जिलों में 6 डिग्री तक गिर सकता है।
प्रदूषण व ठंड की दोहरी मार
राज्यभर में तापमान नीचे और प्रदूषण ऊपर जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ठंड और खराब हवा में वायरस अधिक समय तक सक्रिय रहते हैं।
मास्क का प्रयोग करें, सुबह की सैर से बचें और सर्दी-जुकाम की स्थिति में तुरंत चिकित्सक की सलाह लें।
