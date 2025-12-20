हरियाणा में सात साल में 400 सरकारी स्कूल बंद हुए, 137 दोबारा खुले

Language
    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    हरियाणा में सात साल में 400 सरकारी स्कूल बंद हुए (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण पिछले सात वर्षों में 400 सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया है।

    हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 137 स्कूलों (करीब 34.25 प्रतिशत) को विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर दोबारा खोल दिया गया है। यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल के जवाब में दी। अर्जुन चौटाला ने वर्ष 2019 से अब तक मर्ज किए गए स्कूलों और समायोजन के बाद दाखिलों में हुई वृद्धि का ब्योरा मांगा था।

    137 स्कूल फिर से खुले

    शिक्षा मंत्री ने बताया कि मर्ज किए गए 400 स्कूलों में से 137 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या मानकों के अनुरूप बढ़ने पर दोबारा संचालन शुरू किया गया। यह कुल मर्ज स्कूलों का करीब एक-तिहाई हिस्सा (34%) है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी यदि किसी मर्ज स्कूल में निर्धारित मानकों के अनुसार छात्र संख्या पूरी होती है, तो उसे बिना देरी के पुनः खोला जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।