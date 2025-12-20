हरियाणा में सात साल में 400 सरकारी स्कूल बंद हुए, 137 दोबारा खुले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण पिछले सात वर्षों में 400 सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज किया है।

हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 137 स्कूलों (करीब 34.25 प्रतिशत) को विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर दोबारा खोल दिया गया है। यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल के जवाब में दी। अर्जुन चौटाला ने वर्ष 2019 से अब तक मर्ज किए गए स्कूलों और समायोजन के बाद दाखिलों में हुई वृद्धि का ब्योरा मांगा था।