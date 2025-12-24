Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर! हरिद्वार एक्सप्रेस का सिवानी में होगा ठहराव, गोरखधाम आदमपुर में रुकेगी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:25 PM (IST)

    हरियाणा के हिसार जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने सिवानी में हरिद्वार एक्सप्रेस और मंडी आदमपुर में गोरखधाम एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी दे दी ...और पढ़ें

    Hero Image

    हरिद्वार एक्सप्रेस का सिवानी में होगा ठहराव (File Photo)

    जागरण संवाददाता, हिसार। मंडी आदमपुर क्षेत्र व सिवानी एरिया की वर्षो पुरानी लंबी दूरी की ट्रेनों को इन क्षेत्रों से जोड़ने की मांग को रेलवे ने स्वीकृत किया है। अब गाड़ी नंबर 12555 व 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस का ठहराव मंडी आदमपुर में भी किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी संख्या 14717 व 14718 बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस का ठहराव सिवानी में स्वीकृत किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले काफी समय से आदमपुर व सिवानी की आम जनता व कई संगठनों सहित रेल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से भी इन ट्रेनों के आदमपुर व सिवानी में ठहराव की मांग की जा रही थी।

    रेल मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बीकानेर-हरिद्वार एक्सप्रेस का सिवानी व गोरखधाम सुपर फास्ट एक्सप्रेस का मंडी आदमपुर स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत किया गया है।

    इन ट्रेनों के ठहराव से मंडी आदमपुर व इसके नजदीकी क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ होगा। उवहीं बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेनों का सिवानी में ठहराव होने से सिवानी की इन शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यात्रियों को हरिद्वार जाने में सुविधा होगी।

    बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस इन शहरों से गुजरती है

    बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14717 व 14718 बीकानेर जंक्शन से हरिद्वार के बीच चलती है। जो सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलती है। रात में बीकानेर से निकलकर अगले दिन दोपहर तक हरिद्वार पहुंचती है। हिसार, भिवानी, पानीपत और अंबाला में ठहराव दिया गया है।

    बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस इन शहरों से गुजरती है बीकानेर हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14717 व 14718 बीकानेर जंक्शन से हरिद्वार के बीच चलती है। जो सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलती है। रात में बीकानेर से निकलकर अगले दिन दोपहर तक हरिद्वार पहुंचती है। हिसार, भिवानी, पानीपत और अंबाला में ठहराव दिया गया है।