Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशे की ओवरडोज से युवक की मौत मामले में एक और तस्कर गिरफ्तार, अब तक तीन की हुई गिरफ्तारी

    By Pradeep Duhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:36 PM (IST)

    हांसी पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि मृतक को नशीला पदार्थ कांता और अनिता ने दिया था, जिनसे महाबीर ने जुलाई 2025 में स्मैक चिट्ठा लिया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नशे की ओवरडोज से युवक की मौत मामले में एक और तस्कर गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, हांसी। हरियाणा सरकार के नशा मुक्त समाज अभियान को मजबूती देते हुए हांसी पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना शहर हांसी पुलिस ने नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत के मामले में तीसरे आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की कड़ी को और आगे बढ़ाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सब-इंस्पेक्टर रामलाल ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को हांसी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ कि युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हांसी के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ व थाना शहर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, काल डिटेल्स और स्थानीय इनपुट के आधार पर लगातार सर्च अभियान चलाया।

    पुलिस ने इस मामले में दो महिला नशा तस्करों जिसमें कांता उर्फ मोटी और अनिता उर्फ निता को गिरफ्तार कर पहले ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। अब जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने तीसरे आरोपित महाबीर निवासी पातन, जिला हिसार को भी दबोच लिया।

    आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में आरोपित महाबीर ने खुलासा किया कि जुलाई 2025 में कांता और अनिता उसके पास से स्मैक चिट्ठा लेकर गई थीं। इन्हीं दोनों ने बाद में यह नशीला पदार्थ मृतक मोनू निवासी माय्यड़ को 30 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध कराया था, जिससे उसकी मृत्यु ओवरडोज के कारण हो गई।