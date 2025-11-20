नशे की ओवरडोज से युवक की मौत मामले में एक और तस्कर गिरफ्तार, अब तक तीन की हुई गिरफ्तारी

संवाद सहयोगी, हांसी। हरियाणा सरकार के नशा मुक्त समाज अभियान को मजबूती देते हुए हांसी पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना शहर हांसी पुलिस ने नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत के मामले में तीसरे आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की कड़ी को और आगे बढ़ाया है।

सब-इंस्पेक्टर रामलाल ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को हांसी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। प्राथमिक जांच में स्पष्ट हुआ कि युवक की मौत नशे की ओवरडोज से हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी हांसी के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ व थाना शहर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, काल डिटेल्स और स्थानीय इनपुट के आधार पर लगातार सर्च अभियान चलाया।

पुलिस ने इस मामले में दो महिला नशा तस्करों जिसमें कांता उर्फ मोटी और अनिता उर्फ निता को गिरफ्तार कर पहले ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। अब जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने तीसरे आरोपित महाबीर निवासी पातन, जिला हिसार को भी दबोच लिया।