    हिसार के हांसी में चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, परिजनों ने पुलिस टीम के साथ की हाथापाई  

    By Pradeep Duhan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    हांसी में गैस एजेंसी रोड पर चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने आई हिसार जीआरपी पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिजनों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि बाहरी पुलिस टीम ने उन्हें सूचित नहीं किया था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

    घटनास्थल पर मौजूद पुलिस

    संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के गैस एजेंसी रोड पर शनिवार सुबह चोरी के मामले में गिरफ्तारी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हिसार जीआरपी पुलिस की टीम जब हांसी में एक युवक को पकड़ने पहुंची तो उसके परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और सड़क पर जाम लग गया।

    जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे एसआई विनोद कुमार, एसएचओ हिसार जीआरपी अपनी टीम के साथ चोरी के मामले में आरोपित आर्यन सांसी निवासी पेटवाड़ वर्तमान में गैस एजेंसी रोड, हांसी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। पुलिस ने जैसे ही युवक को काबू किया, तो परिजन भड़क उठे और पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने लगे। मौके पर हंगामा बढ़ता देख आसपास के दुकानदार और राहगीर भी जमा हो गए, जिससे रोड पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई।

    करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। इस दौरान करीब 8 से 10 पुलिस गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हाथापाई में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हांसी में भर्ती कराया गया।

    वहीं, इस मामले में बस स्टैंड चौकी इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि बाहर से आई पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी भी बाहरी पुलिस टीम को कार्रवाई से पहले स्थानीय थाना या चौकी को अवगत कराना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल रहा।