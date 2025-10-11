हिसार के हांसी में चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, परिजनों ने पुलिस टीम के साथ की हाथापाई  

संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के गैस एजेंसी रोड पर शनिवार सुबह चोरी के मामले में गिरफ्तारी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हिसार जीआरपी पुलिस की टीम जब हांसी में एक युवक को पकड़ने पहुंची तो उसके परिजनों ने विरोध शुरू कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और सड़क पर जाम लग गया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 11 बजे एसआई विनोद कुमार, एसएचओ हिसार जीआरपी अपनी टीम के साथ चोरी के मामले में आरोपित आर्यन सांसी निवासी पेटवाड़ वर्तमान में गैस एजेंसी रोड, हांसी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। पुलिस ने जैसे ही युवक को काबू किया, तो परिजन भड़क उठे और पुलिस टीम के साथ हाथापाई करने लगे। मौके पर हंगामा बढ़ता देख आसपास के दुकानदार और राहगीर भी जमा हो गए, जिससे रोड पर जाम की स्थिति बन गई। वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई।

करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। इस दौरान करीब 8 से 10 पुलिस गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। हाथापाई में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल हांसी में भर्ती कराया गया।