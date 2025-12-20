हरियाणा में कोहरे का कहर जारी, सडकों पर विजिबिलिटी जीरो, रात में चंडीगढ़ जाने वाली बसों पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर संपूर्ण इलाके में सुबह के समय धुंध व कोहरा के साथ बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, भिवानी और रोहतक सहित अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान दृश्यता 20 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण चंडीगढ़ से हिसार आने वाली फ्लाइट रद कर दी गई। अंबाला में हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फतेहाबाद में कार माइनर में गिर गई। सिरसा में एक युवक घायल हो गया। अधिकतर स्थानों पर ट्रेनें देरी से पहुंचीं। हिसार में सुबह पांच से 11 बजे तक करीब छह घंटे कोहरा बना रहा।

चंडीगढ़ रोडवेज बस सेवा पर लगी रोक कोहरा छाने पर रात 11 बजे की चंडीगढ़ रोडवेज बस सेवा को रोक दिया गया है। वर्तमान परिदृश्य में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील परंतु शुष्क बना हुआ है। पश्चिमी मौसम प्रणाली के असर से हरियाणा में वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है और हवा शांत है। इसकी वजह से कोहरे की परत बनने लगी है। जहां कोहरा नहीं है। वहां रात्रि तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।

हरियाणा में कैसा रहा तापमान अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे शुक्रवार को हिसार का न्यूनतम तापमान 9 व अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महेंद्रगढ़ का न्यूनतम तापमान 5.0 व नारनौल का 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां सुबह-शाम सूखी ठंड तेवर दिखा रही है।

अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान सामान्य से नीचे बने हुए हैं। राज्य में अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना है। इस मौसम प्रणाली से आने वाले तीन दिनों में कोहरा व बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी।