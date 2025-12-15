हरियाणा में धुंध के कहर से बदला फ्लाइटों का शेड्यूल, जीरो विजिबिलिटी के कारण सड़कें बनी मौत का जाल

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में रविवार सुबह सीजन की पहली धुंध छाई। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से रविवार सुबह छह बजे हिसार, सिरसा फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद व मेवात क्षेत्र में धुंध आई।

इंटर खान धुंध छाई रही। हिसार में कहीं धुंध की अधिकता रही तो कहीं धुंध कम दिखाई दी। हिसार में विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर तक रही।

धुंध कोहरे के कारण रविवार अनूसुकुब सुबह छह बजे चंडीगढ़ का सिरसा लाड़वे पर 12 वाहन आपस में भिड़ गए। एक बाइक सवार की मौत हो गई।

चार रोडवेज बस भी शामिल थी, यात्रियों को मामूली चोटें आईं। धुंध से जयपुर-अयोध्या की फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।

मौसम विज्ञानी डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि 19 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 19-21 दिसंबर के दौरान अधिक बादलावाही देखने को मिलेगी।

हालांकि वर्षा की संभावना नहीं है। इस दौरान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी जारी रहेगी। 21 दिसंबर के बाद धुंध के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

इसके बाद 25 दिसंबर को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव और तापमान में उत्तर-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

रविवार को हिसार का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं महेंद्रगढ़-नारनौल में 7.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

मौसम विज्ञानी डा. चंद्रमोहन ने बताया कि हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम परिवर्तन शील बना हुआ। इसके इलाके में अधिक बादलावाही और दिन व रात के तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है।

वर्तमान परिदृश्य में अरब सागर में परिरटा हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से हरियाणा में सर्दी का असर कम हो गया है। सर्दी की ऋतु में गर्मी का अहसास हो रहा है।

24 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लगातार दक्षिणी पूर्वी हवाओं से एक तरह तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। सोमवार को यह मौसम प्रणाली आगे निकल जाएगी।