    दीपावली पर कार व बाइक लेने जा रहे पांच दोस्तों की गाड़ी पलटी, एक की मौत और चार घायल 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:49 PM (IST)

    हिसार में दीपावली पर कार खरीदने जा रहे पांच दोस्तों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रावलवास खुर्द रोड पर गाड़ी पेड़ से टकराने से सीसवाल निवासी रामचंद्र की मौत हो गई, जबकि चार युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।

    दीपावली पर कार व बाइक लेने जा रहे पांच दोस्तों की गाड़ी पलटी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। दीपावली त्योहार पर कार और बाइक खरीदने शहर आ रहे पांच दोस्तों की कार रावलवास खुर्द रोड पर असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। कार में सवार सीसवाल निवासी रामचंद्र (28) की मौत हो गई। चार युवकों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजन को सौंप दिया।

    सीसवाला निवासी रामचंद्र, विक्रम, नरेश, सुनील और राकेश पांचों दोस्त सोमवार को दीपावली के त्योहार पर शहर में बुक करवाई कार और बाइक लेने जा रहे थे। पांचों कार में सवार थे। गांव से निकलते ही रावलवास खुर्द रोड पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई।

    हादसे में विक्रम, नरेश और रामचंद्र घायल हो गए। राकेश व सुनील को हल्की चोटें आईं। राहगीरों ने युवकों को कार से गंभीर हालत में निकाल शहर के निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने रामचंद्र को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। दो का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।