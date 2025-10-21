दीपावली पर कार व बाइक लेने जा रहे पांच दोस्तों की गाड़ी पलटी, एक की मौत और चार घायल 

जागरण संवाददाता, हिसार। दीपावली त्योहार पर कार और बाइक खरीदने शहर आ रहे पांच दोस्तों की कार रावलवास खुर्द रोड पर असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। कार में सवार सीसवाल निवासी रामचंद्र (28) की मौत हो गई। चार युवकों को चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर थाना पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजन को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीसवाला निवासी रामचंद्र, विक्रम, नरेश, सुनील और राकेश पांचों दोस्त सोमवार को दीपावली के त्योहार पर शहर में बुक करवाई कार और बाइक लेने जा रहे थे। पांचों कार में सवार थे। गांव से निकलते ही रावलवास खुर्द रोड पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से कार पलट गई।