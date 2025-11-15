हिसार: खेत में रखवाली करते किसान को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, हांसी। खेत में रखवाली के लिए गए एक किसान की सीने में दर्द होने से मौत हो गई। जब परिवार के लोगों को इस बारे पता चला तो वे उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिवारजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई है।

शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार जमावड़ी गांव निवासी 55 वर्षीय किसान रामेश्वर शुक्रवार रात को खेत की रखवाली के लिए अपने खेत गया था। जहां सीने में सीने में तेज दर्द हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। स्वजनों और आसपास मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में उन्हें तुरंत हांसी के एक निजी अस्पताल पहुंचाया।