हिसार: खेत से घर लौटे किसान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत
हिसार के सातरोड कलां गांव में किसान मनदीप की खेत से लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत हो गई। वह दो बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर विसरा जांच के लिए भेजा है, ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के गांव सातरोड कलां में रहने वाले 36 साल के किसान मनदीप की शुक्रवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में स्वजन उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने चैकअप के बाद मृत घोषित कर दिया।
शनिवार दोपहर को सदर थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस विसरा जांच के लिए लैब में भेजेगी। वहां से रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे।
दो बहनों का इकलौता भाई था
नागरिक अस्पताल में पहुंचे स्वजनों ने बताया कि मनदीप खेतीबाड़ी करता था। वह दो बहनों का इकलौता भाई था। शुक्रवार रात को वह खेत में काम करने के लिए गया था। देर रात करीब साढ़े 12 बजे वह खेत से घर लौटा।
कमरे में जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उल्टियां शुरू हो गई। पता चलने पर स्वजन उसे गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में लेकर आए। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने मृतक के स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है।
