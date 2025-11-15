हिसार: खेत से घर लौटे किसान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में उपचार के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के गांव सातरोड कलां में रहने वाले 36 साल के किसान मनदीप की शुक्रवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में स्वजन उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने चैकअप के बाद मृत घोषित कर दिया।

शनिवार दोपहर को सदर थाना पुलिस ने नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस विसरा जांच के लिए लैब में भेजेगी। वहां से रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। दो बहनों का इकलौता भाई था नागरिक अस्पताल में पहुंचे स्वजनों ने बताया कि मनदीप खेतीबाड़ी करता था। वह दो बहनों का इकलौता भाई था। शुक्रवार रात को वह खेत में काम करने के लिए गया था। देर रात करीब साढ़े 12 बजे वह खेत से घर लौटा।