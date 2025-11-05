हिसार में स्क्रैप व्यापारी से लूट की सूचना निकली झूठी, पुलिस ने सुलझाया मामला
बरवाला में एक स्क्रैप व्यापारी से लूट की सूचना झूठी निकली। पुलिस जांच में पता चला कि व्यापारी दीपक जुनेजा सिरसा से 31 लाख रुपये लेकर लौट रहा था, और रास्ते में उसका मोबाइल बंद हो गया था। जिससे अपहरण और लूट की आशंका हुई। पुलिस ने व्यापारी को उकलाना के पास सकुशल बरामद किया और पूछताछ में लूट की बात झूठी निकली।
संवाद सहयोगी, बरवाला। बरवाला के स्क्रैप व्यापारी से लूट की सूचना झूठी निकली। पुलिस जांच में सामने आया है कि किसी प्रकार की कोई वारदात नही हुई। जानकारी अनुसार शहर के वार्ड नौ निवासी दीपक जुनेजा सिरसा से बरवाला 31 लाख रुपयों की नकदी लेकर कार में सवार होकर लौट रहा था उस समय अग्रोहा मार्ग पर उसके अपहरण की खबर आई थी।
इस बारे पुलिस को सूचना दी गई थी जिसके बाद पुलिस की कई टीमें दीपक को तलाशने में जुट गई। मंगलवार सुबह व अपनी कार सहित उकलाना क्षेत्र के एक गांव के नजदीक मिल गया। पुलिस दीपक को अपने साथ ले आई व उससे मामले को लेकर पूछताछ की। जिसमें उसने बताया कि उससे किसी तरह की लूट नहीं हुई है।
पुलिस की एबीवीटी टीम के प्रभारी उप निरीक्षक धर्मवीर ने बताया कि पुलिस को मौखिक सूचना मिली थी कि गांव नंगथला के पास एक स्क्रैप व्यापारी से लूट की घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि बरवाला निवासी दीपक जो स्क्रैप का व्यापारी है, सिरसा से स्क्रैप बिक्री के लगभग 31 लाख रुपये लेकर शहर लौट रहा था।
रास्ते में नंगथला के पास उसका मोबाइल फोन बंद हो गया, जिससे स्वजनों से संपर्क नहीं हो सका और लूट की आशंका जताई गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए व्यापारी दीपक को सकुशल बरामद किया। उसकी जान-माल पूरी तरफ से सुरक्षित पाई गई और किसी भी प्रकार की लूट या वारदात नहीं हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।