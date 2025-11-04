'रूस में फंसे हरियाणा के युवाओं को वापस लाए सरकार', दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी से की मांग

संवाद सहयोगी, नारनौंद। रोजगार की तलाश में प्रदेश के जो युवा रूस में गए हुए हैं। उनकी जिंदगी खतरे में है। सरकार जल्द से जल्द उन युवाओं देश में लाने का काम करें। उक्त शब्द प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव मदनहेड़ी में मृतक सोनू के आवास पर शोक प्रकट करने के बाद कहे।

बताया कि प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई या रोजगार की तलाश में रूस गए थे। वहां पर उनको जबरदस्ती से सेना में धकेलना का काम किया जा रहा हैं। प्रदेश के दो युवाओं की वहां पर मौत भी हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई हैं।

सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाकर वहां पर फंसे हुए युवाओं को देश में लाने का काम करें। जिला प्रधान अमित बूरा, ईश्वर सिंघवा, युवा नेता हर्ष पेटवाड़ ने कहां की सरकार इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करें।