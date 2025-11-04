Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'रूस में फंसे हरियाणा के युवाओं को वापस लाए सरकार', दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी से की मांग

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रोजगार के लिए रूस गए हरियाणा के युवाओं की जान खतरे में है। उन्होंने सरकार से उन्हें तुरंत वापस लाने का आग्रह किया। चौटाला ने बताया कि कई युवाओं को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है, और दो की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है, क्योंकि मदनहेड़ी के अमन का भी संपर्क टूट गया है और परिवार वाले उसे वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    रूस में गए युवाओं को सरकार जल्द स्वदेश लाने का काम करे : दुष्यंत चौटाला। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, नारनौंद। रोजगार की तलाश में प्रदेश के जो युवा रूस में गए हुए हैं। उनकी जिंदगी खतरे में है। सरकार जल्द से जल्द उन युवाओं देश में लाने का काम करें। उक्त शब्द प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गांव मदनहेड़ी में मृतक सोनू के आवास पर शोक प्रकट करने के बाद कहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया कि प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा पढ़ाई या रोजगार की तलाश में रूस गए थे। वहां पर उनको जबरदस्ती से सेना में धकेलना का काम किया जा रहा हैं। प्रदेश के दो युवाओं की वहां पर मौत भी हो चुकी हैं। उसके बावजूद भी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई हैं।

    सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाकर वहां पर फंसे हुए युवाओं को देश में लाने का काम करें। जिला प्रधान अमित बूरा, ईश्वर सिंघवा, युवा नेता हर्ष पेटवाड़ ने कहां की सरकार इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करें।

    गांव मदन हेड़ी के युवक अमन का संपर्क भी टूट चुका हैं काफी दिनों से उसके स्वजन सरकार से गुहार लगा रहे की उनके बेटे को वतन वापिस लाया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं गई।