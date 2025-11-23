Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार: नशे की ओवरडोज से दो युवकों की हालत बिगड़ी, आटा मार्केट में बेसुध हालत में मिले

    By Suresh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    हिसार में नशे की ओवरडोज के कारण दो युवकों की हालत गंभीर हो गई। दोनों ऑटो मार्केट में बेसुध पाए गए, जिनमें से एक के हाथ में सिरिंज लगी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बाद में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों युवक आजाद नगर के रहने वाले हैं और नशे के आदी हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिसार: नशे की ओवरडोज से दो युवकों की हालत बिगड़ी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, हिसार। जिले में नशे का काराेबार तेजी से फैलता जा रहा है। पुलिस के हर संभव प्रयास के बाद भी नशीले पदार्थों की बिक्रि पर रोक नहीं लग पा रही है। रविवार को भी नशे की ओवरडोज के कारण दो युवकाें की हालत बिगड़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों सुबह 11 बजे आटो मार्केट में शराब ठेके सामने एक प्लाट में बेसुध हालात में मिले। एक युवक के हाथ में सिरिंज लगी हुई थी। सूचना मिलने पर डायल 112 और एबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों को एंबुलेंस में लेटा कर नागरिक अस्पताल के शवगृह में लेकर आए।

    जहां पर दोनों का उपचार शुरू किया गया। एक युवक का फोन और बैग गायब है। दोनों युवक आजाद नगर के रहने वाले हैं। पता चलने पर दोनों के स्वजन अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। शहर थाना पुलिस को मामले से अवगत करवा दिया है।

    आजाद नगर एरिया में चश्मे की दुकान करता है एक युवक

    नागरिक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में पहुंची एक युवक की मां ने बताया कि उसका बेटा काफी समय से नशे का सेवन कर रहा है। उसको तीन बाद आठ-आठ महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भी रख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वह नशा नहीं छोड़ रहा।

    कुछ दिन पहले उसने आजाद नगर एरिया में चश्में की दुकान की थी। तीन दिन पहले ही उसने अपने पिता से चश्मे के गिलास लाने के लिए तीन लाख रुपये लिए थे और कहा था कि वह दिल्ली से सामान लेकर आए। उसने बताया कि आजाद नगर की गली नंबर चार में रहने वाला इसका दोस्त उसको नशा करने के लिए बुलाकर ले जाता था।

    सुबह बेटे ने कहा कि वह दुकान पर जा रहा है। उसके बाद बैग लेकर निकल गया। दोपहर को सूचना मिली की वह आटो मार्केट में नशे की हालत में बेसुध पड़ा है। पता चलने पर अस्पताल पहुंची। उन्होंने बताया कि बेटे का फोन और बैग दोनों गायब है।

    दूसरा युवक चलाता है आटो

    जानकारी के अनुसार आटो मार्केट में नशे की हालत में मिला दूसरा युवक आटो चलाता है। दोनों युवक आपस में दोस्त है और दोनों काफ समय से नशा करने के आदी है। सूचना मिलने पर युवक के स्वजन भी अस्पताल पहुंचे।

    बाद में दोनों को उपचार के लिए मेडकिल कालेज अग्रोहा रेफर कर दिया। दोनों की हालत चिंताजनक है। वहीं पुलिस को मामले से अवगत करवा दिया है।