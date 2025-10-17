धनतेरस पर बर्तनों की खनक से गूंजे बाजार, स्टील और पीतल के बर्तनों के रेट में जबरदस्त उछाल
धनतेरस और दीपावली के आगमन के साथ हांसी के बाजार में रौनक लौट आई है। इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों की मांग में वृद्धि हुई है, हालांकि दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्राहकों को डिजाइनिंग और लेजर प्रिंट वाले बर्तन अधिक पसंद आ रहे हैं। व्यापारियों को इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद है और उन्होंने पर्याप्त स्टॉक मंगवा लिया है।
सुमित कुमार, हांसी। धनतेरस और दीपावली पर्व के आगमन के साथ ही हांसी शहर के बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है और बर्तनों की खनक से बाजार गुलजार हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए हर वर्ग के लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य खरीदते हैं।
इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। कारोबारियों के अनुसार, इस बार स्टील के बर्तनों के दामों में लगभग 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद ग्राहकों का रुझान कम नहीं हुआ है। शहर के प्रमुख बर्तन बाजारों में नए स्टाक आ चुके हैं, जिनमें डिजाइनिंग वाले, लेजर प्रिंट वाले और ट्रिपल लेयर स्टील के बर्तन ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।
बर्तन कारोबारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद
बर्तन कारोबारियों ने बताया कि महंगाई के बावजूद इस बार धनतेरस पर अच्छे व्यापार की संभावना है। त्योहारों को देखते हुए थोक और फुटकर दुकानदारों ने पर्याप्त मात्रा में बर्तनों का स्टॉक मंगवा लिया है। धनतेरस पर सोना-चांदी के आभूषणों और सिक्कों के साथ बर्तन खरीदने की परंपरा के कारण बाजार में विशेष रौनक है। शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों से ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।
लेजर प्रिंट और डिजाइनिंग वाले स्टील बर्तन ग्राहकों की पहली पसंद
हांसी बर्तन एसोसिएशन के अनुसार इस बार स्टील के बर्तनों में डिजाइनिंग और लेजर प्रिंट वाले उत्पादों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। लोग अब सादे स्टील बर्तनों की बजाय आकर्षक डिजाइनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। डिजाइनिंग के अनुसार गिलास का रेट लगभग 70 रुपये, प्लेट 150 रुपये और कटोरी 60 रुपये से शुरू हो जाती है। कारोबारियों का अनुमान है कि इस बार बिक्री में 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा होगा।
ट्रिपल लेयर स्टील बर्तनों की मांग में उछाल
सैनी बर्तन स्टोर के संचालक प्रेम सैनी ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर खासतौर पर पूजा-पाठ के लिए पीतल और स्टील के बर्तनों की खरीदारी अधिक होती है। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए इस बार बाजार में ट्रिपल लेयर स्टील बर्तनों को लाया गया है। इसके अलावा थाली, गिलास, कटोरी, तांबे और पीतल के जग की डिमांड भी बढ़ी है। प्रेम सैनी ने बताया कि धनतेरस के दिन ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए उन्होंने दुकान पर परिवार के सदस्यों के साथ दो अतिरिक्त कर्मचारियों की भी व्यवस्था की है, ताकि बिक्री में कोई परेशानी न आए।
पीतल के बर्तनों की फिर बढ़ी चमक
समय के साथ बदलते रुझानों के बावजूद पीतल के बर्तनों की मांग में भी इजाफा हुआ है। चिकित्सकों द्वारा पीतल के बर्तनों में खाना बनाने और रखने की सलाह के बाद लोग फिर से पीतल की ओर लौट रहे हैं। इस कारण मार्केट में अब पीतल के कुकर, कढ़ाई और थाली सेट की बिक्री बढ़ी है। कारोबारियों के अनुसार, धनतेरस पर लोग शुभता के प्रतीक के रूप में पीतल का कोई न कोई सामान अवश्य खरीद रहे हैं।
खाना गर्म रखने वाले कैसरोल और कुकर की बढ़ी बिक्री
त्योहारों के मौसम में इस बार खाने को गर्म रखने वाले स्टील के कैसरोल सेट भी ग्राहकों को खूब लुभा रहे हैं। तीन साइज में उपलब्ध ये कैसरोल 400 रुपये से 1500 रुपये तक की रेंज में मिल रहे हैं। इसके अलावा स्टील कुकर की भी जबरदस्त डिमांड है, जिसकी कीमत 1300 रुपये से 3200 रुपये तक है।
त्योहार ने लौटाई बाजारों में रौनक
धनतेरस और दीपावली के मौके पर जहां बाजारों में सजावट और रोशनी का माहौल है, वहीं बर्तनों की दुकानों में ग्राहकों की खनक पूरे बाजार की रौनक बढ़ा रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ग्राहकों की भीड़ और बढ़ेगी और धनतेरस पर बिक्री पिछले साल की तुलना में कहीं बेहतर रहेगी।
