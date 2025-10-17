धनतेरस पर बर्तनों की खनक से गूंजे बाजार, स्टील और पीतल के बर्तनों के रेट में जबरदस्त उछाल 

सुमित कुमार, हांसी। धनतेरस और दीपावली पर्व के आगमन के साथ ही हांसी शहर के बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है और बर्तनों की खनक से बाजार गुलजार हैं। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए हर वर्ग के लोग अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य खरीदते हैं।

इस बार स्टील और पीतल के बर्तनों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। कारोबारियों के अनुसार, इस बार स्टील के बर्तनों के दामों में लगभग 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद ग्राहकों का रुझान कम नहीं हुआ है। शहर के प्रमुख बर्तन बाजारों में नए स्टाक आ चुके हैं, जिनमें डिजाइनिंग वाले, लेजर प्रिंट वाले और ट्रिपल लेयर स्टील के बर्तन ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

बर्तन कारोबारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद बर्तन कारोबारियों ने बताया कि महंगाई के बावजूद इस बार धनतेरस पर अच्छे व्यापार की संभावना है। त्योहारों को देखते हुए थोक और फुटकर दुकानदारों ने पर्याप्त मात्रा में बर्तनों का स्टॉक मंगवा लिया है। धनतेरस पर सोना-चांदी के आभूषणों और सिक्कों के साथ बर्तन खरीदने की परंपरा के कारण बाजार में विशेष रौनक है। शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों से ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।

लेजर प्रिंट और डिजाइनिंग वाले स्टील बर्तन ग्राहकों की पहली पसंद हांसी बर्तन एसोसिएशन के अनुसार इस बार स्टील के बर्तनों में डिजाइनिंग और लेजर प्रिंट वाले उत्पादों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। लोग अब सादे स्टील बर्तनों की बजाय आकर्षक डिजाइनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। डिजाइनिंग के अनुसार गिलास का रेट लगभग 70 रुपये, प्लेट 150 रुपये और कटोरी 60 रुपये से शुरू हो जाती है। कारोबारियों का अनुमान है कि इस बार बिक्री में 15 से 20 प्रतिशत तक का इजाफा होगा।