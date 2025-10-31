बारिश के बाद हिसार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अब तक 47 लोग संक्रमित

जागरण संवाददाता, हिसार। जिले में वर्षा के बाद जलभराव के चलते डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। डेंगू बुखार के चार नए रोगी सामने आए हैं। संख्या बढ़कर 47 पर पहुंच गई है। डेंगू बुखार के साथ-साथ मलेरिया बुखार का भी एक नया रोगी सामने आया है। मलेरिया बुखार के मरीजों की संख्या 13 पर पहुंच गई है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, वहीं नगर निगम की तरफ से शहर में फोगिंग करवाई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुभाष खतरेजा ने बताया कि वर्षा के बाद शहर और कई गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जिस कारण डेंगू बुखार के रोगी सामने आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में डेंगू रोगियों के लिए अलग से वार्ड बनाया हुआ है। अस्पताल में आने वाले रोगियों का वार्ड में भर्ती किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 32 टीमें घर-घर जाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया बुखार के बारे में जागरूक कर रहे हैं।