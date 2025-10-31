बारिश के बाद हिसार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अब तक 47 लोग संक्रमित
हिसार जिले में बारिश के बाद जलभराव से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है, साथ ही मलेरिया का भी एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और नगर निगम फॉगिंग करवा रहा है। लोगों को जलभराव से बचने और आसपास सफाई रखने की सलाह दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, हिसार। जिले में वर्षा के बाद जलभराव के चलते डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं। डेंगू बुखार के चार नए रोगी सामने आए हैं। संख्या बढ़कर 47 पर पहुंच गई है। डेंगू बुखार के साथ-साथ मलेरिया बुखार का भी एक नया रोगी सामने आया है। मलेरिया बुखार के मरीजों की संख्या 13 पर पहुंच गई है।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, वहीं नगर निगम की तरफ से शहर में फोगिंग करवाई जा रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुभाष खतरेजा ने बताया कि वर्षा के बाद शहर और कई गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जिस कारण डेंगू बुखार के रोगी सामने आ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में डेंगू रोगियों के लिए अलग से वार्ड बनाया हुआ है। अस्पताल में आने वाले रोगियों का वार्ड में भर्ती किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की 32 टीमें घर-घर जाकर लोगों को डेंगू और मलेरिया बुखार के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से डेंगू और मलेरिया बुखार से बचा जा सकता है। लोगों को बताया जा रहा है कि आसपास एकत्रित पानी में काला तेल डाल दे। ऐसे करने से लारवा मर जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक विभाग की तरफ से दुकानों और घरों में लारवा मिलने पर 3151 से अधिक लोगों को चेतावनी नोटिस दिए जा चुके हैं। दोबारा लारवा मिलने पर उनका चालान किया जाएगा। वहीं नगर निगम को फोगिंग करने के लिए दवा दी हुई है। नगर निगम के कर्मचारी शहर में फोगिंग कर रहे हैॅं।
