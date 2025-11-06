 '15 दिन में माफी मांगो...', चौटाला परिवार की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंची, भतीजे कर्ण को ताऊ अजय ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश के जिला रोहतक में 1990 में हुए महम कांड को लेकर इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उस दौरान दर्ज हुई एफआइआर में डॉ. अजय सिंह चौटाला का नाम होना बताया है। इसको लेकर जननायक जनता पार्टी ने कर्ण चौटाला पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा.अजय सिंह चौटाला की छवि को धूमिल करने का प्रयास बताते हुए कर्ण चौटाला को कानूनी नोटिस भेजा है।

जजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने इनेलो नेता को लीगल नोटिस भेजते हुए 15 दिनों में इंटरनेट प्लेटफार्म पर माफी मांगने के साथ इस बारे में जारी वीडियो क्लिप को इंटरनेट से हटाने को कहा गया है। अजय सिंह चौटाला का नाम FIR में शामिल नोटिस के अनुसार इनेलो नेता कर्ण चौटाला को कहा गया है कि उन्होंने हालात और तथ्यों से परे हटते हुए जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सासंद डॉ. अजय सिंह चौटाला का नाम एफआइआर में दर्ज होने सहित जो आरोप लगाए हैं वे पूर्णतया बेबुनियाद हैं। ऐसे बयान से जजपा के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ प्रदेश के लाखों नागरिकों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि प्रदेश का हर आमजन महम कांड की सच्चाई को जानता है।