    क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड: टास्क पूरा करने के नाम पर करीब तीन लाख की धोखाधड़ी, हरियाणा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Pradeep Duhan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    हांसी साइबर क्राइम पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गढ़ी निवासी प्रिया को व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर टास्क पूरा करने के नाम पर 2.83 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 हजार रुपये बरामद किए हैं।

    क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले में आरोपी गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, हांसी। साइबर क्राइम हांसी पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी में रुपए इनवेस्ट कर लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी हरप्रीत के रूप में हुई है।

    थाना साइबर क्राइम हांसी में तैनात एसआइ प्रेम कुमार ने बताया कि आरोपित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चार जून 2025 को गढ़ी निवासी प्रिया के मोबाइल वाट्सएप पर एक लिंक भेजकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था।

    टास्क पूरा करने के नाम पर उसके साथ 2 लाख 83 हजार 412 रुपए की धोखाधड़ी की थी। थाना साइबर क्राइम हांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 15 हजार रुपए बरामद किए।