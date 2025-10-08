हिसार में नशा कारोबारियों पर शिकंजा, महिला समेत तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। पुलिस की तरफ से नशा तस्करों और अवैध रूप से शराब बेचने वालो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। पुलिस की टीमों ने अलग-अलग मामलों में महिला समेत तीन आरोपितों को पकड़ा।

सदर थाना पुलिस टीम को सूचना मिली की पीरांवाली निवासी गुरनाम अपने प्लॉट में देशी शराब की अवैध भट्टी लगाकर शराब निकालने का काम कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने छापा मारकर 100 लीटर लाहण और देशी शराब बनाने के उपकरण भट्टी, ड्रम, सिलेंडर आदि बरामद किए।