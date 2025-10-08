हिसार में नशा कारोबारियों पर शिकंजा, महिला समेत तीन गिरफ्तार
हिसार पुलिस ने नशा तस्करों और अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने पीरांवाली में एक अवैध शराब भट्टी का भंडाफोड़ किया और 100 लीटर लाहण बरामद की। सीआईए और एबीवीटी टीम ने दो आरोपियों को चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हिसार। पुलिस की तरफ से नशा तस्करों और अवैध रूप से शराब बेचने वालो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। पुलिस की टीमों ने अलग-अलग मामलों में महिला समेत तीन आरोपितों को पकड़ा।
सदर थाना पुलिस टीम को सूचना मिली की पीरांवाली निवासी गुरनाम अपने प्लॉट में देशी शराब की अवैध भट्टी लगाकर शराब निकालने का काम कर रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने छापा मारकर 100 लीटर लाहण और देशी शराब बनाने के उपकरण भट्टी, ड्रम, सिलेंडर आदि बरामद किए।
सीआईए टीम ने पीरांवाली निवासी बगीचा सिंह से 7.67 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। वहीं एबीवीटी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 14 बरवाला निवासी कमला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित महिला से 6.66 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
