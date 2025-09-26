Language
    हरियाणा के हिसार में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ठगी, दंपती गिरफ्तार; दो दिन की रिमांड पर

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:59 PM (IST)

    हिसार में विदेश भेजने के नाम पर 17.69 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने जींद के रहने वाले हिमांशु शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति को अदालत में पेश किया। हिमांशु को दो दिन के रिमांड पर लिया गया है जबकि ज्योति को जेल भेज दिया गया है।

    विदेश भेजने के नाम पर हुई गई ठगी

    जागरण संवाददाता, हिसार। विदेश भेजने के नाम पर 17.69 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आजाद नगर थाना पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों जींद की कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले हिमांशु शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति को अदालत में पेश किया गया।

    पुलिस ने आरोपित हिमांशु को दो दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं आरोपित ज्योति को जेल भेज दिया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता आजाद नगर निवासी सचिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जींद निवासी हिमांशु शर्मा ने उसे आस्ट्रेलिया भेजने और वहां नौकरी दिलाने का झांसा देकर 17.69 लाख रुपये की ठगी की।

    पीड़ित ने हिमांशु को अलग-अलग बैंक खातों में 15.69 लाख रुपये ऑनलाइन जमा करवाए। इसके अलावा हिमांशु के कहने पर उसके स्वजनों को दो लाख रुपये नकद दिए। बाद में हिमांशु ने वाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा और अन्य दस्तावेज भेजे। जो जांच में फर्जी पाए गए।

    जब शिकायतकर्ता ने इस बारे में पूछताछ की तो आरोपितों ने धमकाना शुरू कर दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान हिमांशु शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति के बैंक खातों में ठगी की गई राशि जमा होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा दो लाख रुपये नकद हिमांशु के स्वजन को दिए गए थे। उक्त मामले में दंपती आरोपितों को गिरफ्तार किया है।