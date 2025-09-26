हरियाणा के हिसार में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ठगी, दंपती गिरफ्तार; दो दिन की रिमांड पर

हिसार में विदेश भेजने के नाम पर 17.69 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। आजाद नगर थाना पुलिस ने जींद के रहने वाले हिमांशु शर्मा और उसकी पत्नी ज्योति को अदालत में पेश किया। हिमांशु को दो दिन के रिमांड पर लिया गया है जबकि ज्योति को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस ने आरोपित हिमांशु को दो दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं आरोपित ज्योति को जेल भेज दिया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में शिकायतकर्ता आजाद नगर निवासी सचिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जींद निवासी हिमांशु शर्मा ने उसे आस्ट्रेलिया भेजने और वहां नौकरी दिलाने का झांसा देकर 17.69 लाख रुपये की ठगी की।

पीड़ित ने हिमांशु को अलग-अलग बैंक खातों में 15.69 लाख रुपये ऑनलाइन जमा करवाए। इसके अलावा हिमांशु के कहने पर उसके स्वजनों को दो लाख रुपये नकद दिए। बाद में हिमांशु ने वाट्सएप पर ऑस्ट्रेलिया का वीजा और अन्य दस्तावेज भेजे। जो जांच में फर्जी पाए गए।