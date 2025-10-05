हरियाणा में ठंड की आहट, इन जिलों के लोग रहे सावधान! आंधी-तूफान के साथ होगी तेज बारिश

हरियाणा में मौसम बदलने के साथ ही बारिश की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक तेज हवाओं और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में शनिवार को पहली बार हल्की धुंध छाई। रात को मौसम साफ होने और हवा में नमी होने के कारण यह हल्की धुंध छाई थी। अब रविवार से मौसम में बदलाव के साथ ही सात अक्टूबर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा चलने व तेज वर्षा होने की संभावना है। वर्षा से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार रात को हवा में बादल नहीं थे। हवा में नमी थी। इसी के चलते फतेहाबाद, सिरसा सहित प्रदेश के कई जिलों में हल्की धुंध छाई है। अब शनिवार रात से मौसम में बदलाव के कारण धुंध छाने की संभावना नहीं है।

बाद में फिर से तापमान में कमी और मौसम साफ होने पर धुंध छा सकती है। वहीं प्रदेश के 20 जिलों में रविवार को वर्षा हो सकती है। इसमें 12 जिलों में तो तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही छह अक्टूबर को पूरे प्रदेश में तेज वर्षा हो सकती है।

इसे लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया गया है। तीन दिन तक लगातार वर्षा से तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की सकती है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव और बंगाल की खाड़ी में बने एक कम दबाव के चलते ही प्रदेश में वर्षा होगी।

हवाओं में नमी है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं व गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा की संभावना बन रही है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।