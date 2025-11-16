हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी, 17 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान; गुरुग्राम सबसे ठंडा

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में शनिवार को दोपहर के समय पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद 17 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान सात डिग्री तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, नारनौल का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस और हिसार का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी विभाग से मौसम विज्ञानी डॉ. चंद्र मोहन ने बताया कि आगामी दो दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद 18 व 21 नवंबर को दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिनके प्रभाव से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होगी।