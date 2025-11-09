हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी, महेंद्रगढ़ का तापमान पहुंचा 7 डिग्री; कई शहरों में AQI 300 के पार
हरियाणा में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है, महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा शहर रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट की आशंका है। प्रदेश के सभी जिलों में वायु गुणवत्ता खराब है, रोहतक सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में तेजी से रात का तापमान नीचे गिर रहा है। अब आने वाले दिनों में उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने से रात का तापमान और ज्यादा गिर सकता है। शनिवार को प्रदेश में महेंद्रगढ़ की रात सबसे ठंडी रही। वहां का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री तो हिसार का 7.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
वहीं, प्रदेश के हर जिले की हवा खराब है। रोहतक इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहा। रोहतक का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 374 रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रात तेजी से ठंडी हो रही है। प्रदेश के महेंद्रगढ़ और हिसार का तापमान राजस्थान के चुरू के साथ जम्मू और हिमाचल के शिमला से भी कम है। रात को अब आने वाले दिनों ठंड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है।
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 13 नवंबर तक खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना है। उससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने परंतु रात्रि तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है।
इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। कुछ एक स्थानों पर बीच बीच में हल्के बादल भी छाए रहने की संभावना है।
प्रदेश में शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अधिकतर शहरों का एक्यूआई 200 पार है। रोहतक की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। उसके अलावा बहादुरगढ़ और चरखी दादरी का एक्यूआई भी 300 को पार कर गया है।
जानिये किस शहर का कितना एक्यूआई
अंबाला - 271बहादुरगढ़ - 325
बल्लभगढ़ - 129
भिवानी - 253
चरखी दादरी - 302
धारूहेड़ा - 152
फरीदाबाद - 264
फतेहाबाद - 281
गुरुग्राम - 236
हिसार - 162
जींद - 295
कैथल - 283
करनाल - 264
कुरुक्षेत्र - 269
मानेसर - 291
नारनौल - 215
पलवल - 126
पंचकूला - 156
पानीपत - 282
रोहतक - 374
सिरसा - 277
सोनीपत - 251
यमुनानगर - 260
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।