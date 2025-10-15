'आईपीएस पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में हो सीबीआई जांच', हरियाणा में कांग्रेस नेता सुभाष वर्मा ने की मांग

जागरण संवाददाता, हिसार। कांग्रेस ओबीसी सेल के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में न्यायिक जज अथवा सीबीआई की जांच की मांग की है। आईपीएस अधिकारी के परिजन न्याय की गुहार है जिन अधिकारियों के एफआईआर में नाम दर्ज करके उन्हें जल्द से जल्द उन्हें खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

सुभाष वर्मा ने कहा कि वाई पूर्ण सिंह एक ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी थे जो हमेशा दूसरों को न्याय दिलाने के लिए काम करते थे। आज वही अधिकारी प्रशासनिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के शिकार हो कर अपनी जान गवां बैठे और उनकी पत्नी स्वयं आईएएस अधिकारी सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है।