    'आईपीएस पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में हो सीबीआई जांच', हरियाणा में कांग्रेस नेता सुभाष वर्मा ने की मांग

    By Amit Dhawan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कहा कि केवल सीबीआई ही इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, इसलिए सरकार को तुरंत इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए।

    कांग्रेस नेता सुभाष वर्मा ने आईपीएस पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग की (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। कांग्रेस ओबीसी सेल के पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में न्यायिक जज अथवा सीबीआई की जांच की मांग की है। आईपीएस अधिकारी के परिजन न्याय की गुहार है जिन अधिकारियों के एफआईआर में नाम दर्ज करके उन्हें जल्द से जल्द उन्हें खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

    सुभाष वर्मा ने कहा कि वाई पूर्ण सिंह एक ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी थे जो हमेशा दूसरों को न्याय दिलाने के लिए काम करते थे। आज वही अधिकारी प्रशासनिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के शिकार हो कर अपनी जान गवां बैठे और उनकी पत्नी स्वयं आईएएस अधिकारी सरकार उन्हें न्याय नहीं दे रही है।

    यह हरियाणा सरकार की नाकामी है इतने दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बड़े मामले को लेकर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करे रहे है सरकार के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे है फिर भी सरकारी सुनवाई नहीं कर रही है।