हरियाणा के हिसार में लोन दिलाने के नाम पर एक करोड 35 लाख की ठगी, चार लोगों पर केस दर्ज
Haryana News हरियाणा के हिसार के खेड़ी जालब निवासी सुखदर्शन जैन ने एक व्यक्ति पर लोन दिलाने के नाम पर 1 करोड़ 35 लाख 38 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, हिसार। खेड़ी जालब निवासी सुखदर्शन जैन ने एक व्यक्ति पर लोन दिलाने के नाम पर एक करोड़ 35 लाख 38 हजार रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
ॉसुखदर्शन जैन ने बताया कि उसने अपने मित्र के कहने पर उपकार सिंह संधू निवासी पटियाला से संपर्क किया। उसने निजी फाइनेंस कंपनी से 25 करोड़ का लोन दिलाने का झांसा दिया। संधू ने विभिन्न खातों में स्टांप पेपर और प्रोसेस फीस के नाम पर रकम जमा करवाई।
सुखदर्शन ने बताया कि उसने जमीन गिरवी रखकर राशि का इंतजाम किया और अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए। साथ ही कई बार नकद भी दिए। परंतु लोन नहीं मिला। जब सुखदर्शन ने पैसे लौटाने की मांग की तो आरोपित ने धमकी दी कि शिकायत करने पर गैंग्सटरों से जान से मरवा देगा।
पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक हांसी को शिकायत दी। जांच के बाद पुलिस ने उपकार सिंह संधू, संजय, अनिल व चंदन के खिलाफ थाना नारनौंद में धारा 318(4), 316(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है।
इस संबंध में थाना प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि चार युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी आरोपित होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
