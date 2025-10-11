हिसार में युवक ने बस ड्राइवर और कंडक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- जबरदस्ती बिठाकर मारपीट कर पैसे छीने

जागरण संवाददाता, हिसार। नारनौंद के रहने वाले 22 वर्षीय युवक अजय ने किलोमीटर स्कीम की एक बस चालक व परिचालक पर बस में बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नागरिक अस्पताल में भर्ती अजय ने बताया कि वह हिसार में कैंट के पास एक कंपनी में गार्ड का काम करता है। शुक्रवार सुबह अपनी डयूटी के लिए गांव से हिसार आ रहा था। वह खांडाखेड़ी मोड़ से एक रोडवेज बस में सवार हुआ।

उसने हिसार कैंट तक जाने के लिए टिकट ली थी। लेकिन जब बस कैंट के पहुंची तो उसने बस चालक को रोकने के लिए कहा। अजय का आरोप है कि बस के चालक ने बस नहीं रोकी, उसने बार-बार बस रोकने बारे कहा, लेकिन बस नहीं रोकी गई। आरोप है कि गाड़ी के परिचालक ने उससे गाली-गलौच शुरू कर दी। इस दौरान एक ब्रेकर पर बस धीमी हुई तो वह बस से उतर गया और अपने कार्यालय की तरफ जाने लगा।

उस दौरान गाड़ी के चालक, परिचालक व बस में से दो से तीन लोग उतरकर आए और उससे मारपीट कर उसे जबरदस्ती बस में ले आए। उसे रास्ते में मारते-पीटते रहे। बस अड्डा पर बस पहुंचने पर उन्होंने सभी सवारियों को बस अड्डा पर उतार दिया, लेकिन उसे नहीं उतारा।

आरोप है कि आरोपितों ने वहां भी उसके साथ मारपीट की। युवक का आरोप है कि उससे 360 रुपये की नकदी और टिकट भी छीन ली। इसके बाद उसे सदर थाना में ले गए। अजय ने बताया कि उसका भाई व मां सुनीता उसे थाना से लेकर आए और नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पिता हिसार कोर्ट में क्लर्क है। बताया कि वह बस में डायल 112 पर काल करने लगा तो काल भी नहीं कर दी।