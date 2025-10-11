Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में युवक ने बस ड्राइवर और कंडक्टर पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- जबरदस्ती बिठाकर मारपीट कर पैसे छीने

    By Subhash Chander Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:25 PM (IST)

    हिसार के अजय नामक युवक ने बस चालक और परिचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय के अनुसार, उसे बस में बंधक बनाकर मारपीट की गई और पैसे भी छीन लिए गए। यह घटना तब हुई जब बस कैंट पर नहीं रुकी। अजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोडवेज यूनियन के अनुसार पुराने अड्डे पर बस रोकने पर चालान का प्रावधान है।

    prefferd source google
    Hero Image

    युवक का आरोप चालक-परिचालक ने बस में जबरदस्ती बिठाकर की मारपीट, पैसे भी छीने। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार नारनौंद के रहने वाले 22 वर्षीय युवक अजय ने किलोमीटर स्कीम की एक बस चालक व परिचालक पर बस में बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नागरिक अस्पताल में भर्ती अजय ने बताया कि वह हिसार में कैंट के पास एक कंपनी में गार्ड का काम करता है। शुक्रवार सुबह अपनी डयूटी के लिए गांव से हिसार आ रहा था। वह खांडाखेड़ी मोड़ से एक रोडवेज बस में सवार हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने हिसार कैंट तक जाने के लिए टिकट ली थी। लेकिन जब बस कैंट के पहुंची तो उसने बस चालक को रोकने के लिए कहा। अजय का आरप है कि बस के चालक ने बस नहीं रोकी, उसने बार-बार बस रोकने बारे कहा, लेकिन बस नहीं रोकी गई। आरोप है कि गाड़ी के परिचालक ने उससे गाली-गलौच शुरू कर दी। इस दौरान एक ब्रेकर पर बस धीमी हुई तो वह बस से उतर गया और अपने कार्यालय की तरफ जाने लगा।

    उस दौरान गाड़ी के चालक, परिचालक व बस में से दो से तीन लोग उतरकर आए और उससे मारपीट कर उसे जबरदस्ती बस में ले आए। उसे रास्ते में मारते-पीटते रहे। बस अड्डा पर बस पहुंचने पर उन्होंने सभी सवारियों को बस अड्डा पर उतार दिया, लेकिन उसे नहीं उतारा।

    आरोप है कि आरोपितों ने वहां भी उसके साथ मारपीट की। युवक का आरोप है कि उससे 360 रुपये की नकदी और टिकट भी छीन ली। इसके बाद उसे सदर थाना में ले गए। अजय ने बताया कि उसका भाई व मां सुनीता उसे थाना से लेकर आए और नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके पिता हिसार कोर्ट में क्लर्क है। बताया कि वह बस में डायल 112 पर काल करने लगा तो काल भी नहीं कर दी।

    करीब साल भर पहले उपायुक्त ने आदेश दिए थे कि कैंट के पुराने अड्डे पर बसें न रोकी जाए। पुरानेअड्डो पर बसें रोकने पर एक हजार रुपये का चालान किया जाने का प्रावधान है। इसलिए बसें नए अड्डे पर रोकी जाती है। इसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। -राजकुमार, डिपो प्रधान, हरियाणा रोडवेजवर्कर यूनियन।