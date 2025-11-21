Language
    जीजा ने साली की बनाई अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर कई बार किया दुष्कर्म

    By Suresh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:05 AM (IST)

    जीजा ने साली की बनाई अश्लील वीडियो। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। शहर में रहने वाली एक युवती की रिश्ते में जीजा लगने वाले युवक ने अश्लील वीडियो बना ली। फिर उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर युवती से कई बार दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता। पीड़िता ने इस संबंध में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी मामा की बेटी की आरोपित युवक के शादी हुई है। जिस कारण आरोपित का उनके घर शहर में आना-जाना था। अगस्त 2023 में बाथरुम के साथ वाले कमरे में कपड़े पहन रही थी। उस समय आरोपित ने छुपकर मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली और उसे दिखाकर धमकाया कि यदि किसी के सामने बताया तो वीडियो वायरल कर दूंगा।

    साथ ही तेरे भाई को जान से मार दूंगा। वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा कि एक एकेडमी में जाती थी तो वह रास्ते में डराता धमकाता और वीडियो वायरल करने की धमकी देता। डर के कारण इस बारे किसी को कुछ नहीं बताया।

    उसने उसे काल करके निर्वस्त्र होकर वीडियो काल पर आने के लिए मजबूर किया था। फिर एक दिन घर पर पांच-छह युवक आए और मेरे भाई का नाम लेकर गाली गलौज करने लगे। दबाव बनाकर आरोपित मई 2024 में मुझे एक होटल में ले गया और वहां पर मेरे साथ दुष्कर्म किया।

    मोबाइल से अश्लील फोटो व वीडियो भी बना ली। वह बार-बार धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। फिर तंग होकर स्वजनों को मामले से अवगत करवाया। इस बारे में पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया।