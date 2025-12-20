हरियाणा में लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग, भाजपा विधायकों ने उत्तराखंड का दिया उदाहरण

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायकों ने लिव-इन रिलेशनशिप के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को शून्यकाल में रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने उत्तराखंड की तरह हरियाणा में भी लिव-इन रिलेशनशिप के खिलाफ कानून बनाने की मांग की, ताकि परिवारों को बिखरने से बचाया जा सके और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जा सके।

उन्होंने कहा कि लिव-इन में रहने वाले कई जोड़े कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं, जिससे परिवार प्रभावित होते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप से बिखर रहे परिवार लक्ष्मण यादव ने सदन में कहा कि लिव-इन रिलेशन में रहने वाले कई युवक और युवती कुछ दिन बाद अलग हो जाते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि दोनों के परिवार बिखर गए। इस तरह का चलन भारतीय संस्कृति पर भी खतरा है।