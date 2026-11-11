बिश्नोई परिवार को नए महल में गृह प्रवेश पर मिला स्कॉर्पियो का नया मॉडल, विधायक रणधीर पनिहार ने निभाई पक्की यारी

डिजिटल डेस्क, हिसार। हरियाणा के हिसार के अंतर्गत आदमपुर मंडी में बने नए महल में बुधवार को बिश्नोई परिवार का गृह प्रवेश हुआ। राजस्थानी शैली से बने इस महल में कुलदीप बिश्नोई के परिवार का आगमन बड़े ही धूम-धाम से हुआ।

भवन में बुधवार सुबह हवन-पूजन किया गया। इस बीच परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसके बाद भव्य बिश्नोई की पत्नी आईएएस परी बिश्नोई ने कलश लेकर घर में प्रवेश किया। इस मौके पर 50 हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। मेहमानों के लिए मेन्यू में पनीर बटर मसाला, आलू की सब्जी, सरसों का साग, दाल मखनी, चावल, कढ़ी और रायता जैसे व्यंजन शामिल रहे। इसके साथ ही अतिथियों के लिए मिठाई में देसी घी का हलवा और जलेबी भी थी।

जनता, कार्यकर्ताओं के साथ भजनलाल परिवार के करीबी भी इस आयोजन में नजर आए। इसी फेहरिस्त में बिश्नोई परिवार के पुराने दोस्त और हिसार की नलवा विधानसभा सीट से विधायक रणधीर पनिहार ने दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए कुलदीप बिश्नोई को सफेद रंग की स्कॉर्पियों-एन गाड़ी गिफ्ट की।

रणधीर पनिहार को लेलकर कुलदीप बिश्नोई की प्रतिक्रिया... कुलदीप बिश्नोई को विधायक रणधीर पनिहार ने गिफ्ट की स्कॉर्पियो। हिसार के आदमपुर में आज बिश्नोई परिवार ने गृह प्रवेश किया है। https://t.co/fcCmwVzaLM — Prince Sharma (@heyprincesharma) November 11, 2026 कुलदीप बिश्नोई के खास है विधायक रणधीर पनिहार नलवा विधानसभा सीट से विधायक रणधीर पनिहार लंबे वक्त से कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल के सबसे करीबी सहयोगियों में माने जाते हैं।

कुलदीप बिश्नोई और रणधीर पनिहार लंबे वक्त से काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस (HJC) से लेकर कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने तक दोनों साथ-साथ रहे। 2024 के चुनाव में किया था प्रचार साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नलवा विधानसभा क्षेत्र से सीट दिलवाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने रणधीर पनिहार के लिए लॉबिंग की थी। इसके बाद टिकट मिलने पर कुलदीप ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया।

यही नहीं जब दोनों नेता कांग्रेस में थे उस दौरान बिश्नोई ने कांग्रेस में रहते हुए रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाने की पैरवी भी की थी। यही कारण है कि रणधीर पनिहार समय-समय पर सार्वजनिक मंच हो या फिर साक्षात्कार कुलदीप बिश्नोई के प्रति अपना आभार प्रकट करना नहीं भूलते।

भजनलाल फैमिली मेरा परिवार: रणधीर पनिहार रणधीर पनिहार यह तक कह चुके हैं कि वह भजनलाल परिवार को अपनी फैमिली मानते हैं। कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई के लिए वह अपनी सीट तक छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।

रणधीर पनिहार के पिता स्व मानसिंह कसवां चौधरी भजनलाल के साथी रहे हैं। इसके बाद इनके बेटे रणधीर पनिहार कुलदीप बिश्नोई के साथ रहते हैं और अब भव्य बिश्नोई के साथ इनका बेटा भूपेंद्र पनिहार साथ रहते हुए राजनीति करते हैं।

कौन हैं रणधीर? साल 2024 के विधानसभा चुनाव में रणधीर ने कांग्रेस के अनिल माल को भारी मतों से शिकस्त दी थी। उन्होंने अनिल मान को तकरीबन 12144 वोटों से हराया था। रणधीर परिहार को करीब 6630 वोट हासिल हुए थे।