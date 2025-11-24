हिसार: पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। बड़वा गांव के पास रविवार रात को गलत दिशा से जा रही बाइक सामने से आ रही पराली से भरी ट्रैक्टर- ट्राली से जा टकराई। जिस कारण बाइक पर सवार बड़वा गांव के रहने वाले सोनू और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए।

ट्रैक्टर चालक ने दोनों को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर उपचार के दौरान दोनों युवकाें की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिवानी मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार सुबह पुलिस ने दोनों शवों का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।

दोस्त के घर जा रहे थे

मृतक के स्वजनों ने बताया कि सोनू अविवाहित था। रविवार को उसका रिश्ता तय करने के लिए जाना था। लेकिन परिवार वाले किसी कारण से नहीं जा सकें। वहीं दीपक शादीशुदा था। उन्होंने बताया कि रविवार रात को दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर अपने एक दोस्त के घर दौसुठन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वे गांव से हाइवे पर पहुंचे तो वे गलत दिशा में बाइक चलाने लगे। ऐसे में सामने से पाराली से भरे ट्रैक्टर-ट्राली