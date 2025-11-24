Language
    हिसार: पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौत

    By Suresh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    हिसार के बड़वा गांव में रविवार रात को एक दर्दनाक हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। उनकी बाइक पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई क्योंकि वे गलत दिशा में जा रहे थे। सोनू अविवाहित था और दीपक शादीशुदा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। बड़वा गांव के पास रविवार रात को गलत दिशा से जा रही बाइक सामने से आ रही पराली से भरी ट्रैक्टर- ट्राली से जा टकराई। जिस कारण बाइक पर सवार बड़वा गांव के रहने वाले सोनू और दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    ट्रैक्टर चालक ने दोनों को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर उपचार के दौरान दोनों युवकाें की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिवानी मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार सुबह पुलिस ने दोनों शवों का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।
    दोस्त के घर जा रहे थे

    मृतक के स्वजनों ने बताया कि सोनू अविवाहित था। रविवार को उसका रिश्ता तय करने के लिए जाना था। लेकिन परिवार वाले किसी कारण से नहीं जा सकें। वहीं दीपक शादीशुदा था। उन्होंने बताया कि रविवार रात को दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर अपने एक दोस्त के घर दौसुठन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वे गांव से हाइवे पर पहुंचे तो वे गलत दिशा में बाइक चलाने लगे। ऐसे में सामने से पाराली से भरे ट्रैक्टर-ट्राली

    से बाइक जा टकराई। जिस कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक ने वाहन का इंतजाम किया और दाेनों को शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। जहां पर दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के स्वजनाें के बयान पर कार्रवाई कर शव स्वजनों को सौंप दिए।