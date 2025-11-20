'पुलिस की रैंकिंग आठवें से खिसक 14वें स्थान पर पहुंची', भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की रैंकिंग आठवें से गिरकर 14वें स्थान पर आ गई है, जो चिंताजनक है। हुड्डा ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और सरकार से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात कही।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए हुड्डा ने कहा कि पिछले पांच साल में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग आठवें स्थान से खिसककर 14वें स्थान पर पहुंच गई है। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा पुलिस 14वें नंबर पर है।
यहां तक कि बिहार भी हरियाणा से चार पायदान ऊपर है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब सातवें स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट एक राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो न्याय प्रणाली के चार स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जस्टिस इंडिया के इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भाजपा सरकार किस तरह एससी और ओबीसी के साथ भेदभाव कर रही है।
