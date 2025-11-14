हिसार: मरीज की लापरवाही से मौत का आरोप लगाकर मांगा 40 लाख का मुआवजा, जिला उपभोक्ता अदालत का खटखटाया दरवाजा 

जागरण संवाददाता, हिसार। गांव सातरोड़ खुर्द निवासी सुरेंद्र व आशा रानी ने बेटे सदानंद की मौत होने पर शहर के दो निजी अस्पतालों के चिकित्सकों पर आरोप लगाया है। शिकायकर्ताओं ने अधिवक्ता हेमंत अरोड़ा के माध्यम से केस दर्ज करवाया है। शिकायकर्ता सुरेंद्र ने बताया कि 21 मार्च को उनके बेटे सदानंद को बुखार हुआ तो उन्होंने शहर के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया।

27 मार्च को अस्पताल से छुट्टी हो गई। दो अप्रैल को सदानंद को तबीयत बिगड़ने पर पुन: अस्पताल लेकर गए। तीन अप्रैल को अस्पताल से पुन: छुट्टी हो गई। 12 अप्रैल को तबीयत खराब होने की वजह से कैंप चौक स्थित अस्पताल में दाखिल करवाया।