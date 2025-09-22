हरियाणा: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने बलिदानी लोकेंद्र के परिवार से की मुलाकात, बोले- वायु सेना आपके साथ है

एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र के परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि वायु सेना हमेशा उनके साथ है। लोकेंद्र जिन्होंने विमान दुर्घटना में ग्रामीणों की जान बचाई उनकी वीरता को देश हमेशा याद रखेगा। मिश्रा ने लोकेंद्र की पत्नी सुरभि और उनके बेटे अभ्युदित से मिलकर संवेदना व्यक्त की।

जागरण संवाददाता, हिसार। भारतीय वायु सेना आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेगी। यह शब्द भारतीय वायु सेना में पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने स्व. स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र की पत्नी सुरभि और उनके स्वजनों से कही। सोमवार को एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा पत्नी वात्सल्या के साथ हिसार पहुंचे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार दोपहर को उनका विमान हिसार एयरपोर्ट पर उतरा। वे सीधे डिफेंस कालोनी स्थित भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी सुशील कुमार के निवास पर पहुंचे। यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि श्रद्धा और सम्मान से भरी संवेदनाओं का पल था। यहां उन्होंने स्व. स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र के परिवार से मुलाकात की, जिनका वीरता और बलिदान देश की रक्षा-स्मृतियों में अमर है।

लोकेंद्र नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी सुशील कुमार के दामाद थे। लोकेंद्र की पत्नी सुरभि और तीन माह का बेटा अभ्युदित इन दिनों अपने नाना के पास हिसार के डिफेंस कालोनी में रहते हैं। लोकेंद्र का नाम केवल एक वायुसेना अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक अमर गाथा के रूप में याद किया जाता है। राजस्थान के चूरू में हुई वायु सेना के विमान दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भानुदा गांव के हजारों ग्रामीणों की जान बचाई।

स्वजनों को बंधाया ढांढ़स एयर वाइस मार्शल जितेंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी वात्सल्या मिश्रा ने सुरभि और अभ्युदित से मुलाकात की। सुरभि और उनके स्वजन को ढांढ़स बंधाया और कहा कि लोकेंद्र जैसे योद्धा केवल परिवार के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के बेटे होते हैं। जितेंद्र मिश्रा ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि आप धैर्य रखें।