हिसार में SI की हत्या करने के बाद हमलावर परिचित की गाड़ी मांगकर हुए थे फरार, जांच में जुटी पुलिस
एक एसआई की हत्या के बाद, हमलावर एक परिचित से गाड़ी मांगकर फरार हो गए। पुलिस टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।
जागरण संवाददाता, हिसार। ढाणी श्यामलाल में रहने वाले और पुलिस विभाग में कार्यरत एसआई रमेश कुमार की हत्या मामले में पकड़े गए पांचों आरोपितों को सीआईए टीम ने शनिवार को अदालत में पेश किया। जहां से पांचों आरोपितों ढाणी श्यामलाल निवासी महेंद्र उर्फ गब्बर, सुभाष, विनोद नगर निवासी प्रवीन, तिलक नगर निवासी जतिन और मुलतानी चौक निवासी नरेंद्र को एक दिन के रिमांड पर लिया है।
रिमांड के दौरान आरोपितों के ठिकानों के बारे में पूछताछ करनी है। वारदात को अंजाम देने के बाद तीन से चार आरोपित एक परिचित से गाड़ी मांग कर फरार हो गए। सीआईए, एचटीएम थाना पुलिस और अन्य टीमें बाकी आरोपितों की तलाश में छापामारी कर रही हैं।
यह आया है जांच में सामने
पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अपने घर जाने की बजाय दोस्तों के घर चले गए। वहीं, तीन से चार बदमाश अपने एक परिचित से गाड़ी मांग कर फरार हो गए। पुलिस की टीमें गाड़ी में फरार होने वाले आरोपितों की तलाश में छापामारी कर रही है।
पुलिस की टीम टोलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांच में सामने आया कि हत्या मामले के आरोपित महेंद्र उर्फ गब्बर पर विभिन्न थानों में आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें हत्या, शस्त्र अधिनियम, लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपित साहिल उर्फ सुभाष पर हत्या समेत लड़ाई-झगड़े के दो मामले दर्ज हैं।
यह था मामला
वीरवार रात करीब 11 बजे हमलावरों ने ढाणी श्यामलाल में रहने वाले एसआई रमेश कुमार और उनके चचेरे भाई कवर सिंह के घर पर पथराव किया था। जब रमेश कुमार शोर सुनकर घर से बाहर आए तो हमलावरों ने उनकी तरफ ईंटे फेंकनी शुरू कर दी है।
ॉएक ईंट रमेश कुमार के सिर में गली और वह जमीन पर गिर गए। हमलावरों ने काफी देर तक उत्पाद मचाया था। बाद में मौके से फरार हो गए थे। घायल हालत में रमेश कुमार को स्वजन शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए जहां पर चिकित्सकों ने देर रात उनको मृत घोषित कर दिया।
