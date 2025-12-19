Language
    हिसार: कोर्ट की ऊंची दीवार फांदकर आरोपी फरार, पुलिस को ऐसे दिया चकमा; चोरी के आरोप में हुआ था गिरफ्तार

    By Subhash Chander Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    बरवाला से चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपित विशाल हिसार कोर्ट से 12 फीट की दीवार फांदकर फरार हो गया। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। विशाल को बरवाला मे ...और पढ़ें

    हिसार: कोर्ट की ऊंची दीवार फांदकर आरोपी फरार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। बरवाला से चोरी के आरोप में गिरफ्तार आरोपित शुक्रवार को पुलिस को चकमा देकर हिसार कोर्ट से करीब 12 फीट की दीवार फांदकर फरार हो गया। चोरी के आरोपित के फरार होने की सूचना पर पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। आरोपित की पहचान गैबीपुर निवासी विशाल के रूप में हुई है। बरवाला में एक दुकान पर बिजली के 18 बंडल वायर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित विशाल की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार दोपहर बाद करीब तीन बजे अदालत में पेश करने के लिए लेकर आए थे। वहां पर जब कोर्ट के रूम के बाहर पहुंचे तो आरोपित ने अचानक पुलिस से हाथ छुड़वा लिया।

    इसके बाद वह सीढ़ियों से उतरने की बजाय वहां से करीब 10 फीट नीचे कूदा। फिर दौड़कर करीब 12 फीट की दीवार फांदकर पार्किंग की तरफ चला गया। पार्किंग में से होता हुआ सेक्टर-15 की तरफ फरार हो गया। पुलिस ने चोर का पीछा किया। पार्किंग में भी गई लेकिन तब तक आरोपित फरार हो गया था।

    पार्किंग का कैमरा खराब मिला

    पुलिस पार्किंग में सीसीटीवी चेक करने गई तो वहां बताया गया कि वायर खराब होने से कैमरा बंद पड़ा है। इसके बाद मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है। उच्चाधिकारियों ने सीआइए-1 व पुलिस की टीमों को फरार हुए चोर को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं।

    इस मामले में पकड़ा था आरोपित विशाल को

    आरोपित विशाल को पुलिस ने बरवाला अनाज मंडी निवासी सुरेंद्र कुमार की शिकायत पर 18 दिसंबर को ही गिरफ्तार किया था। शिकायत में सुरेंद्र कुमार ने बताया था कि उसकी दुकान अग्रोहा रोड पर निर्माणाधीन है। इसमें बिजली फिटिंग का काम चल रहा है।

    15 दिसंबर को वहां से 18 बंडल के तार चोरी हो गए थे। अगली सुबह दुकान पर आया तो चोरी का पता लगा था। आरोपित विशाल पहले उसकी दुकान पर ही काम करता था। उस समय दुकान से पानी की मोटर चोरी हुई थी।