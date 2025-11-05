हिसार में बाइक के सामने आया बेसहारा पशु, युवक के दिल को चीर सींग आर-पार निकला; दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के पातन-आर्यनगर रोड पर रविवार को बाइक के सामने बेसहारा पशु आने से हुए हादसे में युवक 21 वर्षीय योगेंद्र घायल हो गया। पशु का सींग उसके दिल को चीरता हुआ आर-पार निकल गया। जख्मी हालत में स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। सोमवार देर शाम उपचार के दौरान योगेंद्र की मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।

पोस्टमार्टम में सामने आया कि पशु का सींग दिल को चीरता हुआ आर-पार निकल गया, जिस कारण युवक की मौत हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार योगेंद्र मूलरूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला था। फिलहाल वह आर्यनगर में रहता था। वह शहर में एक कंपनी में काम करता था।

रविवार को वह काम खत्म करने के बाद बाइक पर सवार होकर गांव आर्यनगर जा रहा था। जब वह पातन रोड पर गांव आर्यनगर के पास पहुंचा तो अचानक बाइक के सामने बेसहारा पशु आ गया। पशु ने सीधे योगेंद्र को टक्कर मारी, इस दौरान पशु का एक सींग उसके दिल के अंदर जा घुसा। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने उसे संभाला और सींग को शरीर से बाहर निकला और घायल के स्वजन को सूचना दी। पता चलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। सोमवार को देर शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

बेसहारा पशुओं के कारण कई गंवा चुके जान l जुलाई 2022 में वार्ड-6 के टिब्बा दानाशेर की गली नंबर-11 में 62 वर्षीय निर्मला देवी को गाय ने टक्कर मार दी थी। चोट लगने से उनकी मौत हो गई। l साल 2018 में लाजपत नगर में करीब 90 वर्षीय बुजुर्ग सोमनाथ घर से कुछ सामान लेने निकले थे।