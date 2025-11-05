Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में बाइक के सामने आया बेसहारा पशु, युवक के दिल को चीर सींग आर-पार निकला; दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:53 AM (IST)

    हिसार के पातन-आर्यनगर रोड पर बेसहारा पशु के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 21 वर्षीय योगेंद्र की बाइक के सामने अचानक पशु आने से, पशु का सींग उसके दिल को चीर गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बेसहारा पशुओं के कारण पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिसार में बेसहारा पशु बना काल, युवक की दर्दनाक मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हिसार। जिले के पातन-आर्यनगर रोड पर रविवार को बाइक के सामने बेसहारा पशु आने से हुए हादसे में युवक 21 वर्षीय योगेंद्र घायल हो गया। पशु का सींग उसके दिल को चीरता हुआ आर-पार निकल गया। जख्मी हालत में स्वजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। सोमवार देर शाम उपचार के दौरान योगेंद्र की मौत हो गई। आजाद नगर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोस्टमार्टम में सामने आया कि पशु का सींग दिल को चीरता हुआ आर-पार निकल गया, जिस कारण युवक की मौत हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार योगेंद्र मूलरूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला था। फिलहाल वह आर्यनगर में रहता था। वह शहर में एक कंपनी में काम करता था।

    रविवार को वह काम खत्म करने के बाद बाइक पर सवार होकर गांव आर्यनगर जा रहा था। जब वह पातन रोड पर गांव आर्यनगर के पास पहुंचा तो अचानक बाइक के सामने बेसहारा पशु आ गया। पशु ने सीधे योगेंद्र को टक्कर मारी, इस दौरान पशु का एक सींग उसके दिल के अंदर जा घुसा। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने उसे संभाला और सींग को शरीर से बाहर निकला और घायल के स्वजन को सूचना दी। पता चलने पर स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में ले गए। सोमवार को देर शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    बेसहारा पशुओं के कारण कई गंवा चुके जान l जुलाई 2022 में वार्ड-6 के टिब्बा दानाशेर की गली नंबर-11 में 62 वर्षीय निर्मला देवी को गाय ने टक्कर मार दी थी। चोट लगने से उनकी मौत हो गई। l साल 2018 में लाजपत नगर में करीब 90 वर्षीय बुजुर्ग सोमनाथ घर से कुछ सामान लेने निकले थे।

    घर से कुछ ही दूरी पर गाय ने उन्हें सींगों पर उठाकर पटका, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। l नवंबर 2016 में हिसार-तोशाम रोड पर गांव भोजराज के पास पशु सामने आने से एक वाहन असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया। इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हुई।