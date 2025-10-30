Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार के ऑटो मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक

    By Pawan Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:54 PM (IST)

    हिसार के ऑटो मार्केट में एक दुकान में आग लगने से अफरातफरी मच गई। आग ने ऊपरी मंजिलों को भी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां अतिक्रमण के कारण देरी से पहुंचीं। तीन-चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दुकान का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। मेयर ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिसार के ऑटो मार्केट में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक।

    जागरण संवाददाता, हिसार। ऑटो मार्केट में वीरवार दोपहर अफरातफरी का माहौल तब बन गया जब एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने दुकान की ऊपरी दो मंजिलों को अपनी लपटों में ले लिया। धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया, जिससे आसपास के व्यापारी और राहगीर दहशत में आ गए। वहीं, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंची शुरू हुई, लेकिन टीमें समय पर आग बुझाने का कार्य शुरू नहीं कर पाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारण रहा कि ऑटो मार्केट में सड़क पर अतिक्रमण था जिस कारण टीम को पहले जनता के सहयोग से अतिक्रमण हटवाना पड़ा। इस कार्य में अनुमानित करीब आधा घंटा लग गया। ऐसे में आग और अधिक बढ़ी और दुकान का अधिकांश सामान जल गया।

    दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंची

    सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक के बाद एक करीब छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग तीन से चार घंटे की मेहनत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखे टायर, ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे।

    मौके पर भीड़ और अफरातफरी

    आग लगते ही दुकान मालिक व परिचित, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने तेज पानी की बौछारें कर आग को फैलने से रोका। आग की वजह का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है, लेकिन माना जा रहा है कि आग लगने का कारण शार्ट सर्किट हो सकता है। गनीमत रही कि भीषण आग के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

    सूचना मिलते ही मेयर भी मौके पर पहुंचे

    आग लगने की सूचना मिलते ही मेयर प्रवीण पोपली भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकान मालिका से बातचीत की। मेयर को वहां मौजूद लाेगों ने सड़कों पर मौजूद अतिक्रमण दिखाते हुए उसे भी हटवाने की मांग की।

    ऑटो मार्केट में एक दुकान में आग लगने से उसका सामान सामान जल गया। दमकल टीमों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाई। वहां मौजूद दुकानदारों और आमजनों ने मार्केट की सड़कों से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। इस पर संज्ञान लिया जाएगा।- प्रवीण पोपली, मेयर, हिसार।