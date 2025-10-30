हिसार के ऑटो मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक

जागरण संवाददाता, हिसार। ऑटो मार्केट में वीरवार दोपहर अफरातफरी का माहौल तब बन गया जब एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने दुकान की ऊपरी दो मंजिलों को अपनी लपटों में ले लिया। धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया, जिससे आसपास के व्यापारी और राहगीर दहशत में आ गए। वहीं, सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां एक के बाद एक मौके पर पहुंची शुरू हुई, लेकिन टीमें समय पर आग बुझाने का कार्य शुरू नहीं कर पाई।

कारण रहा कि ऑटो मार्केट में सड़क पर अतिक्रमण था जिस कारण टीम को पहले जनता के सहयोग से अतिक्रमण हटवाना पड़ा। इस कार्य में अनुमानित करीब आधा घंटा लग गया। ऐसे में आग और अधिक बढ़ी और दुकान का अधिकांश सामान जल गया।

दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंची सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक के बाद एक करीब छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग तीन से चार घंटे की मेहनत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखे टायर, ऑटो पार्ट्स और अन्य सामान जलकर राख हो चुके थे।

मौके पर भीड़ और अफरातफरी आग लगते ही दुकान मालिक व परिचित, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने तेज पानी की बौछारें कर आग को फैलने से रोका। आग की वजह का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है, लेकिन माना जा रहा है कि आग लगने का कारण शार्ट सर्किट हो सकता है। गनीमत रही कि भीषण आग के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सूचना मिलते ही मेयर भी मौके पर पहुंचे आग लगने की सूचना मिलते ही मेयर प्रवीण पोपली भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकान मालिका से बातचीत की। मेयर को वहां मौजूद लाेगों ने सड़कों पर मौजूद अतिक्रमण दिखाते हुए उसे भी हटवाने की मांग की।