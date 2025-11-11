मां वैष्णो देवी के दर्शन को आई महिला श्रद्धालु की मौत, यात्रा मार्ग में आया हार्ट अटैक

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वैष्णो माता के दर्शनों को आई एक वृद्ध महिला श्रद्धालु की सोमवार देर शाम को आद्कंवारी मंदिर क्षेत्र में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 80 वर्षीय नरमा पत्नी दुलीचंद निवासी लांधड़ी हिसार हरियाणा के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार महिला श्रद्धालु अपने स्वजन के साथ रविवार को मां वैष्णो देवी के दर्शन को रवाना हुई। तभी आद्कंवारी मंदिर क्षेत्र में उम्रदराज होने के कारण चलने में कठनाई होने लगी। स्वजन वृद्ध महिला को आद्कंवारी मंदिर क्षेत्र में ठहराकर भवन रवाना की ओर प्रस्थान कर गए।