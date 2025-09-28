हिसार में बैंक कर्मचारी की मौत को लेकर जमकर हुआ विवाद, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप; शव लेने से किया इनकार

हिसार के बरवाला में राहुल नामक एक बैंक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। पत्नी पलक ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और पुलिस पर बिना बताए पोस्टमार्टम कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया जिसके बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, हिसार। बरवाला के वार्ड नंबर 12 में रहने वाले 29 साल के राहुल की मौत मामले में शनिवार को मृतक की पत्नी और उसके स्वजनों ने सिविल अस्पताल में हंगामा कर दिया। मृतक की पत्नी पलक और उनके स्वजनों ने राहुल के पिता, मां और भाई पर हत्या का आरोप लगाया। इतना ही नहीं उनका कहना था कि पुलिस ने हमें बिना बताए शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। जबकि पोस्टमार्टम के समय पत्नी या उनके परिवार का होना अनिवार्य होता है।

ऐसे में उन्होंने शव लेने से इंकार कर दिया। काफी देर तक पुलिस की तरफ से मृतक के ससुरालजनों को समझाया। दोपहर बाद मृतक की पत्नी और उनके स्वजन शव उठाने पर राजी हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। उसके बाद स्वजन शव को ले गए।

ससुरालवालों ने नहीं दी कोई जानकारी सिविल अस्पताल परिसर में पहुंची मृतक की पत्नी और शाहपुर की रहने वाली पलक ने बताया कि उसकी शादी 20 नवंबर 2021 बरवाला के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले राहुल के साथ हुई थी। राहुल एसबीआई बैंक में आइटी विभाग में काम करता था। उसने बताया कि वह कैनरा बैंक में काम करती है। पलक ने बताया कि 20 सितंबर को माता-पिता से मिलने के लिए उनके पास बेंगलुरु गई थी।

शुक्रवार को मेरे पिता विजय के पास साढ़े आठ बजे फोन आया कि राहुल की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पता चलने पर स्वजनों के साथ बेंगलुरु से चली। रात 11 बजे के करीब यहां पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद राहुल के पिता से पूछा की वह कौन से अस्पताल में है तो उन्होंने हमें बरवाला बुलाया। वहां जाने के बाद उन्होंने बताया कि राहुल का शव हिसार के शवगृह में रखा हुआ है और उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है।

आरोप है कि हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी और हमारे आने से पहले शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। हमें शक है कि राहुल के पिता, मामा और उसके भाई ने राहुल की हत्या की है। वीरवार को फोन पर हुई थी बात पलक ने बताया कि वीरवार रात साढ़े आठ बजे पति राहुल से फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि कार के एक टायर में पेंचर हो गया है। उसके ठीक करवान के बाद घर जाऊंगा। फिर साढ़े नौ बजे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह घर पहुंच गया है।

फिर बात नहीं हुई। वहीं पलक की मां कौशल्या का कहना है कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुराल वाले उसे छोटी -छोटी बात पर तंग करते थे। बेटी को काफी प्रताड़ित किया जाता था। इस बारे में कई बार ससुरालवालों ने बात की लेकिन उसके बाद भी बेटी और दामाद को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। उनका कहना था कि जब तक दोबारा शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा शव नहीं लेंगे। फिर पुलिस की तरफ से मिले आश्वासन के बाद दोपहर बाद स्वजन शव लेने को राजी हुई।