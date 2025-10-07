हिसार में 4 साल के बच्चे को बस से कुचला, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया केस

हिसार में कैमरी रोड स्थित एक निजी स्कूल में बस चालक की लापरवाही के कारण एक चार वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई। बच्चा स्कूल बस के नीचे आ गया था जब चालक बस को पीछे कर रहा था। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर के कैमरी रोड स्थित एक निजी स्कूल के बस चालक से बस को पीछे करते समय चार साल के बच्चे की कुचलने से मौत मामले में आजाद नगर थाना पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है।

इस संबंध में मृतक के स्वजनों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दिए गए बयान में कैमरी रोड स्थित श्याम विहार कालोनी में रहने वाले प्रवीन ने बताया था कि वह पत्नी कविता और दो बच्चों के साथ रहता है।

बड़ा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। शनिवार को पत्नी कविता छोटे बेटे रितिक को साथ लेकर स्कूल से बड़े बेटे को लेने के लिए गई थी। जब वह स्कूल के बाहर पहुंची तो स्कूल का एक बस चालक बस को पीछे कर रहा था।