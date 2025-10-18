13 साल के बच्चे से कुकृत्य, सात वर्षीय बच्चे से अश्लील हरकत; पोक्सो एक्ट में शिक्षक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हिसार। शहर में रहने वाले एक अध्यापक ने घर पर ट्यूशन पढ़ने आने वाले 13 साल के बच्चे के साथ कुकृत्य किया। सात साल के एक अन्य बच्चे के साथ अश्लील हरकत भी की। बच्चों के अभिभावकों को पता चलने पर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और विभिन्न धराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपित अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है।

13 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है। स्वजन ने उसे एक अध्यापक के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके घर भेजना शुरू कर दिया। एक दिन अध्यापक ने पढ़ाने के बाद पहले मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। फिर मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। जब मां मुझे लेने आई तो अध्यापक ने मुझसे घर जाते समय कहा कि अगर यह बात किसी को बताया तो तुझे बहुत मारूंगा। पिटाई के डर से वह बात किसी को नहीं बताई।