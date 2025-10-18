13 साल के बच्चे से कुकृत्य, सात वर्षीय बच्चे से अश्लील हरकत; पोक्सो एक्ट में शिक्षक गिरफ्तार
एक शिक्षक को 13 वर्षीय छात्र के साथ दुष्कर्म और 7 वर्षीय छात्र के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। पीड़ितों की पहचान कर उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, हिसार। शहर में रहने वाले एक अध्यापक ने घर पर ट्यूशन पढ़ने आने वाले 13 साल के बच्चे के साथ कुकृत्य किया। सात साल के एक अन्य बच्चे के साथ अश्लील हरकत भी की। बच्चों के अभिभावकों को पता चलने पर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट और विभिन्न धराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपित अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है।
13 वर्षीय पीड़ित ने बताया कि वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है। स्वजन ने उसे एक अध्यापक के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए उनके घर भेजना शुरू कर दिया। एक दिन अध्यापक ने पढ़ाने के बाद पहले मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। फिर मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। जब मां मुझे लेने आई तो अध्यापक ने मुझसे घर जाते समय कहा कि अगर यह बात किसी को बताया तो तुझे बहुत मारूंगा। पिटाई के डर से वह बात किसी को नहीं बताई।
अगले दिन दो अन्य बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगे। उसके दो दिन बाद अध्यापक फिर से मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। टीचर ने वीरवार को पढ़ने आए सात साल के बच्चे के साथ भी अश्लील हरकत की। घर आकर रोने लगा तो स्वजन के पूछने पर सारी बात बता दी। पुलिस ने आरोपित अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
