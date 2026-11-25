जागरण संवाददाता, हिसार। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 59 शिक्षकों से पूछा है कि आप वर्तमान पद पीजीटी पर रहना चाहते हैं या रिवर्ट कर टीजीटी पद पर सेवाएं देंगे। इसका जवाब बुधवार को शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक की टेबल पर दाखिल करना होगा। जिसके बाद आगामी कदम उठाया जाएगा।

कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि पीजीटी पद पर कार्यरत शिक्षकों को एचटेट पास करना अनिवार्य होगा। जिसके बाद प्रदेश के 59 शिक्षकों ने रिवर्ट करने का मन बनाया था। लेकिन मामला विचाराधीन रहा।

अब जाकर शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। अगर पीजीटी पद पर सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें फिर से एचटेट पास करना होगा। तभी वे वर्तमान पद पीजीटी पर सेवाएं दे पाएंगे अन्यथा नहीं।

बता दें कि जारी सूची में सर्वाधिक नूंह के 9 शिक्षक शामिल है, दूसरे नंबर पर फतेहाबाद जहां 8 और तीसरे नंबर पर हिसार, जहां 6 शिक्षक शामिल है।

जिला का नाम कुल पीजीटी की संख्या सिरसा 2 भिवानी 4 नूंह 9 फतेहाबाद 8 हिसार 6 कुरुक्षेत्र 5 झज्जर 4 गुरुग्राम 3 पानीपत 2 अंबाला 1 सोनीपत 2 पलवल 1 यमुनानगर 5 रेवाड़ी 5 फरीदाबाद 2 करनाल 1 कुल योग 59

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