जागरण संवाददाता, पानीपत। जापान, अमेरिका और भारत के साहित्यकारों का मिलन पानीपत में हिंदी और हरियाणवी संस्कृति के संगम का साक्षी बना। एल्डिको स्थित नीलम मेहता के निवास पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी पत्रिका ‘हिंदी की गूंज’ का चतुर्थ वार्षिक मैत्री मिलन समारोह मंगलवार को आयोजित हुआ।

जापान से आई पत्रिका की संरक्षक एवं संपादक डॉ. रमा शर्मा मुख्य अतिथि रहीं, जबकि न्यूयार्क से पहुंचे पत्रिका के अध्यक्ष एवं संरक्षक डा. इंद्रजीत शर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की। आयोजन में साहित्य, लोकसंस्कृति और आपसी मैत्री को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। समारोह को हरियाणवी चौपाल का रूप दिया गया।

पारंपरिक सजावट और स्वागत संदेशों में स्थानीय बोली की झलक दिखी। अतिथियों का स्वागत बाजरे की रोटी, सरसों के साग और मक्के की रोटी से किया गया। हरियाणवी मुशायरे, लोकगीत, नृत्य और हास्य प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया। पत्रिका की पानीपत प्रभारी एवं संपादक डॉ. कंचन सागर ने कहा कि संस्था का उद्देश्य हिंदी का प्रचार-प्रसार करना और देश-विदेश के साहित्यकारों को साझा मंच देना है।