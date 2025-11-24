हांसी शहर में जल्द लगेगी 2500 और नई स्ट्रीट लाइटें, शहरवासियों को मिलेगी सुविधा

संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के लोगों को जल्द ही रात के अंधेरे से निजात मिलने वाली है। बीते वर्ष नगर परिषद ने शहर के अलग-अलग वार्डों व शहर में 3500 स्ट्रीट लाइटें लगाई थीं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और पार्षदों की मांग के चलते ये लाइटें नाकाफी साबित हो रही थीं। अब नगर परिषद की ओर से 2500 नई स्ट्रीट लाइटों की डिमांड भेजी गई थी, जो सभी लाइटें नगर परिषद कार्यालय में पहुंच चुकी हैं।

नगर परिषद चेयरमैन प्रवीन ऐलावादी ने बताया कि यह सभी लाइटें कंपनी की हैं, जिनकी तीन साल की वारंटी है। फिलहाल लाइटों के टेंडर प्रक्रिया शुरू की हुई हैं जल्द ही टेंडर ओपन होने वाला हैं। टेंडर ओपन होने के बाद शहर के विभिन्न वार्डों में लगाई जाएंगी। बता दें कि शहर के कई मुख्य रोड ऐसे हैं जहां पर आजतक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई। वहीं वार्डों में कई गलियों में भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। अब नगर परिषद ऐसे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगवा रही है।

खराब पड़ी पुरानी लाइटें बनी समस्या नगर परिषद द्वारा बीते साल लगाई गई अधिकांश स्ट्रीट लाइटें अब तक खराब हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ठेकेदार के पास लाइटें ठीक करने का जरूरी सामान नहीं है, जिसके चलते कई लाइटें नगर परिषद कार्यालय के एक कमरे में धूल फांक रही हैं। इससे शहरवासियों को रात में अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चोरी और असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं बढ़ रही हैं।

75 लाख रुपये का टेंडर भी बना चिंता का विषय बीते दिनों नगर परिषद ने 75 लाख रुपये का टेंडर जारी कर एक फर्म को स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव सौंपा था। शुरुआत में काम सही चला, लेकिन अब स्थिति फिर से बिगड़ गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर परिषद ने ठेकेदार को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

दिन में भी जल रही हैं लाइटें, कारण टाइमर की कमी शहर की अधिकांश स्ट्रीट लाइटों में पैनल बाक्स और टाइमर नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण ये लाइटें दिन में भी जलती रहती हैं। इससे बिजली की भारी बर्बादी हो रही है। नगर परिषद ने इसके लिए भी नए पैनल बाक्स व टाइमर खरीदने की योजना बनाई है।

चिह्नित किए गए नए स्थान, लगेगी रोशनी नगर परिषद की योजना के अनुसार, जींद चुंगी से लघु सचिवालय, सिसाय पुल से जींद चौक तक, शहर से बाहर जाने वाले मुख्य मार्गों और जिन जगहों पर अब तक लाइटें नहीं लगी हैं, वहां स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा शहर के जिन वार्डों में लाइटों की संख्या कम है या गलियों में अंधेरा रहता है, वहां भी नई लाइटें लगाई जाएंगी।