Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हांसी शहर में जल्द लगेगी 2500 और नई स्ट्रीट लाइटें, शहरवासियों को मिलेगी सुविधा

    By Pradeep Duhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    हांसी शहर में जल्द ही 2500 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। नगर परिषद ने लाइटों की मांग भेजी थी, जो कार्यालय पहुंच चुकी हैं। ये लाइटें विभिन्न वार्डों में लगाई जाएंगी, जिससे शहरवासियों को अंधेरे से निजात मिलेगी। पुरानी खराब लाइटों की मरम्मत न होने से समस्या बढ़ रही है। 75 लाख रुपये का टेंडर भी चिंता का विषय बना हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीते साल लगाई थी 3500 नई लाइटें। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के लोगों को जल्द ही रात के अंधेरे से निजात मिलने वाली है। बीते वर्ष नगर परिषद ने शहर के अलग-अलग वार्डों व शहर में 3500 स्ट्रीट लाइटें लगाई थीं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और पार्षदों की मांग के चलते ये लाइटें नाकाफी साबित हो रही थीं। अब नगर परिषद की ओर से 2500 नई स्ट्रीट लाइटों की डिमांड भेजी गई थी, जो सभी लाइटें नगर परिषद कार्यालय में पहुंच चुकी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर परिषद चेयरमैन प्रवीन ऐलावादी ने बताया कि यह सभी लाइटें कंपनी की हैं, जिनकी तीन साल की वारंटी है। फिलहाल लाइटों के टेंडर प्रक्रिया शुरू की हुई हैं जल्द ही टेंडर ओपन होने वाला हैं। टेंडर ओपन होने के बाद शहर के विभिन्न वार्डों में लगाई जाएंगी। बता दें कि शहर के कई मुख्य रोड ऐसे हैं जहां पर आजतक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई। वहीं वार्डों में कई गलियों में भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। अब नगर परिषद ऐसे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगवा रही है।

    खराब पड़ी पुरानी लाइटें बनी समस्या

    नगर परिषद द्वारा बीते साल लगाई गई अधिकांश स्ट्रीट लाइटें अब तक खराब हो चुकी हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ठेकेदार के पास लाइटें ठीक करने का जरूरी सामान नहीं है, जिसके चलते कई लाइटें नगर परिषद कार्यालय के एक कमरे में धूल फांक रही हैं। इससे शहरवासियों को रात में अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चोरी और असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं बढ़ रही हैं।

    75 लाख रुपये का टेंडर भी बना चिंता का विषय

    बीते दिनों नगर परिषद ने 75 लाख रुपये का टेंडर जारी कर एक फर्म को स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव सौंपा था। शुरुआत में काम सही चला, लेकिन अब स्थिति फिर से बिगड़ गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर परिषद ने ठेकेदार को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

    दिन में भी जल रही हैं लाइटें, कारण टाइमर की कमी

    शहर की अधिकांश स्ट्रीट लाइटों में पैनल बाक्स और टाइमर नहीं लगे हुए हैं, जिसके कारण ये लाइटें दिन में भी जलती रहती हैं। इससे बिजली की भारी बर्बादी हो रही है। नगर परिषद ने इसके लिए भी नए पैनल बाक्स व टाइमर खरीदने की योजना बनाई है।

    चिह्नित किए गए नए स्थान, लगेगी रोशनी

    नगर परिषद की योजना के अनुसार, जींद चुंगी से लघु सचिवालय, सिसाय पुल से जींद चौक तक, शहर से बाहर जाने वाले मुख्य मार्गों और जिन जगहों पर अब तक लाइटें नहीं लगी हैं, वहां स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके अलावा शहर के जिन वार्डों में लाइटों की संख्या कम है या गलियों में अंधेरा रहता है, वहां भी नई लाइटें लगाई जाएंगी।

    पार्षदों द्वारा स्ट्रीट लाइटों की डिमांड की गई थी, जिसके बाद 2500 नई लाइटों की मांग भेजी गई थी, जिसमें से लगभग सभी लाइटें परिषद कार्यालय आ चुकी हैं। ये सभी बजाज कंपनी की हैं, जिनकी तीन साल की वारंटी है। अब जल्द टेंडर प्रक्रिया के बाद सभी वार्डों में पार्षदों के सहयोग से लाइटें लगाई जाएंगी। -प्रवीन ऐलावादी, चेयरमैन, नप हांसी