हरियाणा में अब 15 साल बाद भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करा सकेंगे नाम , कितनी होगी फीस?

हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब माता-पिता बच्चे के जन्म के 15 साल बाद तक भी उसका नाम बर्थ सर्टिफिकेट में जुड़वा सकेंगे। यह बदलाव उन संरक्षकों के लिए मददगार साबित होगा जो किसी कारणवश जन्म के समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं करा पाए थे। नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फीस देनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

हरियाणा में अब 15 साल बाद भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में दर्ज करा सकेंगे नाम (फाइल फोटो)