    गुरुग्राम में नींव खाेदते समय गिरी पड़ोस के प्लॉट की दीवार, मलबे में दबने से श्रमिक की मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    गुरुग्राम के कांकरौला गांव में नींव खोदते समय एक दीवार गिरने से एक श्रमिक की दुखद मौत हो गई। मृतक, अजीत, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और गुरुग्राम में ...और पढ़ें

    निर्माण कार्य के लिए नींव खोदते समय पड़ोस के प्लाट में खड़ी पांच फीट ऊंची दीवार गिर गई। 

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के कांकरौला गांव में रविवार दोपहर निर्माण कार्य के लिए नींव खोदते समय पड़ोस के प्लाट में खड़ी पांच फीट ऊंची दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से यहां काम कर रहे एक श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

    मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर के इटारी गांव के रहने वाले 21 वर्षीय अजीत के रूप में की गई। बताया जाता है कि यह कई सालों से गुरुग्राम के गढ़ी गांव के रहकर श्रमिक का काम करते थे। दो तीन दिन पहले ही यह कांकरौला में घर निर्माण के लिए काम करने गए थे। रविवार दोपहर प्लाट की नींव खोदी जा रही थी।

    पड़ोस में ही दूसरे प्लाट में पांच फीट की दीवार थी। नींव खाेदते समय पांच फीट की दीवार अजीत के ऊपर गिर गई। आसपास काम कर रहे अन्य श्रमिकों ने उन्हें मलबे से निकाला और निजी अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान शाम को दम तोड़ दिया। थाना पुलिस ने बताया कि परिवार ने अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दी है। मामले की जांच की जा रही है।