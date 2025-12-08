गुरुग्राम में नींव खाेदते समय गिरी पड़ोस के प्लॉट की दीवार, मलबे में दबने से श्रमिक की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के कांकरौला गांव में रविवार दोपहर निर्माण कार्य के लिए नींव खोदते समय पड़ोस के प्लाट में खड़ी पांच फीट ऊंची दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से यहां काम कर रहे एक श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर के इटारी गांव के रहने वाले 21 वर्षीय अजीत के रूप में की गई। बताया जाता है कि यह कई सालों से गुरुग्राम के गढ़ी गांव के रहकर श्रमिक का काम करते थे। दो तीन दिन पहले ही यह कांकरौला में घर निर्माण के लिए काम करने गए थे। रविवार दोपहर प्लाट की नींव खोदी जा रही थी।