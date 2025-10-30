कमरे में पंखे से लटकी मिली महिला की लाश, मायकेवालों ने कहा- पति का दूसरी लड़कियों से था अफेयर
एक महिला की लाश कमरे में पंखे से लटकी मिली। मृतका के परिवार ने पति पर दूसरी महिलाओं से संबंध होने का आरोप लगाया है, जिसके चलते वह महिला को प्रताड़ित करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बादशाहपुर थाना क्षेत्र के फाजिलपुर गांव में किराये से रहने वाली 24 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायकेवालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पति ने पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर उसकी पत्नी कमरे में पंखे से लटकी मिली थी।
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृत महिला की पहचान मूल रूप से बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर के हाजरापुर गांव की रहने वाली लवली सुल्ताना के रूप में की गई।
दो साल पहले हुई थी शादी
लवली की शादी दो साल पहले मालदा के रहने वाले रूबेल हुसैन से हुई थी। शादी के बाद दोनों गुरुग्राम के फाजिलपुर में किराये से रह रहे थे। रूबेल निजी कंपनी में काम करता है। बादशाहपुर थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर रूबेल ने कंट्रोल रूम में लवली के फंदे पर लटके होने की सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो शव नीचे जमीन पर था और पड़ोस में ही रूबेल बैठा हुआ था।
रूबेल ने बताया कि वह दोपहर में खाना खाने के लिए घर आया था, जब उसने दरवाजा खोला तो लवली फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मायकेवालों को जानकारी दी। बुधवार दोपहर गुरुग्राम पहुंचे मायकेवालों ने पति पर ही चुन्नी से गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि रूबेल की दूसरी युवतियों से अफेयर चल रहे थे। वह लवली से मारपीट करता था। दो दिन पहले भी मारपीट की सूचना पर लवली का भाई इनके घर पहुंचा था। इस दौरान इसके भाई और रूबेल के बीच मारपीट हुई थी।
उस दौरान भी सूचना पर पुलिस आई थी, लेकिन तब लवली ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। बादशाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी साफ होगी कि मौत कैसे हुई। अभी तक कोई लिखित शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।