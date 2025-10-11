गुरुग्राम में पूर्व सरपंच की बहू ने पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या, दो साल पहले ही हुई थी महिला के पति की मौत
गुरुग्राम के सिकंदरपुर घोसी गांव में पूर्व सरपंच की पुत्रवधू रितू यादव ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका के पति की दो साल पहले मौत हो गई थी। कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सिकंदरपुर घोसी गांव में पूर्व सरपंच की पुत्रवधू ने गुरुवार को कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार दोपहर स्वजन को सौंप दिया। हालांकि, आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।
मृत महिला की पहचान रितू यादव के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार इनके पति नरेंद्र सिंह की दो साल पहले मौत हो गई थी। रितू के ससुर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व कर्मचारी भी रह चुके हैं।
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, आत्महत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं किया गया है।
