गुरुग्राम में पूर्व सरपंच की बहू ने पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या, दो साल पहले ही हुई थी महिला के पति की मौत

गुरुग्राम के सिकंदरपुर घोसी गांव में पूर्व सरपंच की पुत्रवधू रितू यादव ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका के पति की दो साल पहले मौत हो गई थी। कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।

सिकंदर घोसी गांव के पूर्व सरपंच की बहू ने की आत्महत्या।