    पति के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज करने की साजिश में पत्नी भी थी शामिल, 10 लाख रुपये में हुई थी डील

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 11:10 AM (IST)

    एक महिला अपने पति के खिलाफ पॉक्सो का झूठा केस दर्ज कराने की साजिश में शामिल पाई गई। इस साजिश के लिए 10 लाख रुपये की डील हुई थी। पुलिस ने पत्नी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में पोक्सो के एक झूठे मामले में पकड़े गए तीनों आरोपितों से पूछताछ में यह पता चला है कि जिस व्यक्ति पर केस दर्ज कराया गया था, उसकी पत्नी भी इस साजिश में शामिल थी।

    व्यक्ति की पत्नी ने इसके लिए 10 लाख रुपये में डील की थी और महिला अधिवक्ता को रुपये भी दे दिए थे। सेक्टर 65 थाना पुलिस ने इस झूठे मामले का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को एक महिला वकील समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था शनिवार को व्यक्ति की पत्नी को भी साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपित महिला की पहचान शालिनी अग्रवाल के रूप में की गई है। इसकी शादी व्यक्ति से 2007 में हुई थी, लेकिन काफी समय से दंपती में विवाद चल रहा था। पत्नी के खिलाफ पति के पास कुछ आवश्यक चीज थीं इसलिए पत्नी ने उसके विरुद्ध साजिश रची और झूठा केस दर्ज करने के लिए महिला अधिवक्ता गीतिका से संपर्क किया।

    पूछताछ में यह पता चला कि सेक्टर 72 में रहने वाली महिला वकील और उसके पति हर्ष ने भूतेश्वर मंदिर के पास गुब्बारे बेचने वाले हनुमान नाम के व्यक्ति को शिकायतकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। उसके माध्यम सेक्टर 65 थाने में अपने लड़के के साथ कुकर्म की शिकायत पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ की। हालांकि, जिस आईडी को शिकायतकर्ता ने थाने में दिया था उससे उसकी शक्ल मेल नहीं खाई।

    साथ ही पता चला कि वह आरोपित उत्तर प्रदेश का है जबकि उसने जो आईडी दी थी वह राजस्थान की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में अभी जांच की जा रही है। व्यक्ति की पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही महिला वकील और उसके पति से भी उसके पुराने मामलों के बारे में जानकारी ली जा रही है, कि आखिरकार उन्होंने अब तक इस तरह से कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। महिला अधिवक्ता के फ्लैट से पुलिस ने एक करोड़ की नगदी और करीब तीन करोड़ के जेवर बरामद किए थे।