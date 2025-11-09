पति के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज करने की साजिश में पत्नी भी थी शामिल, 10 लाख रुपये में हुई थी डील

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में पोक्सो के एक झूठे मामले में पकड़े गए तीनों आरोपितों से पूछताछ में यह पता चला है कि जिस व्यक्ति पर केस दर्ज कराया गया था, उसकी पत्नी भी इस साजिश में शामिल थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

व्यक्ति की पत्नी ने इसके लिए 10 लाख रुपये में डील की थी और महिला अधिवक्ता को रुपये भी दे दिए थे। सेक्टर 65 थाना पुलिस ने इस झूठे मामले का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को एक महिला वकील समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था शनिवार को व्यक्ति की पत्नी को भी साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपित महिला की पहचान शालिनी अग्रवाल के रूप में की गई है। इसकी शादी व्यक्ति से 2007 में हुई थी, लेकिन काफी समय से दंपती में विवाद चल रहा था। पत्नी के खिलाफ पति के पास कुछ आवश्यक चीज थीं इसलिए पत्नी ने उसके विरुद्ध साजिश रची और झूठा केस दर्ज करने के लिए महिला अधिवक्ता गीतिका से संपर्क किया।

पूछताछ में यह पता चला कि सेक्टर 72 में रहने वाली महिला वकील और उसके पति हर्ष ने भूतेश्वर मंदिर के पास गुब्बारे बेचने वाले हनुमान नाम के व्यक्ति को शिकायतकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। उसके माध्यम सेक्टर 65 थाने में अपने लड़के के साथ कुकर्म की शिकायत पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ की। हालांकि, जिस आईडी को शिकायतकर्ता ने थाने में दिया था उससे उसकी शक्ल मेल नहीं खाई।